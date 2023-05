Klub der jungen Geschichten Der besondere Obdachlose Elia Meerstetter, Luzern, 6. Primar

(chm)

„Ich warf dem Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor im lag. Was dann geschah gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück.“

„4,3,2,1, ob versteckt oder nicht ich komme!“ Tim, Laura und Nico spielten Verstecken. Nico war gerade dabei Tim und Laura zu suchen. „Hinter dem Baum, nein unter der Bank vielleicht. Ja, ich habe dich gefunden!“, rief Nico und sah fröhlich auf Laura herab. „Jetzt helfe ich dir aber auch Tim zu suchen.“, murmelte Laura genervt. Die Zeit vergeht doch immer noch kein Tim. Als es dann 22 Uhr schlägt müssen sie wirklich nach Hause gehen. Währenddessen bei Tim: „Hilfe, Hilfe wo bin ich! Also ruhig bleiben, was ist passiert? Ich bin gestolpert und viel hier hinein. Aber was ist das hier, es ist so dunkel. erst einmal abtasten. Hier eine Tür, ist sie offen? Ja sie geht auf.“ Es blendete mich da plötzlich Licht erschien. Langsam konnte ich meine Augen wieder öffnen. Ein Raum mit einem Tisch und einem Buch. Darin stand: Löse dieses Rätsel und finde zu mir. Zu wem dachte ich. Auf der nächsten Seite standen ganz viele Mathe Aufgaben. Als ich anfing zu rechnen dachte ich Ahh für das ist die Schule wichtig, hätte ich doch bloss aufgepasst. Als ich so halbwegs ein Ergebnis hatte und das in das Buch schrieb glitt hinter mir eine Wand weg und ein langer Weg öffnete sich. Ich ging ihn entlang und überlegte, was meine Freunde jetzt wohl gerade denken. Plötzlich hörte ich eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und sah eine Person mit ziemlich zerfetzten Kleidern. „Erinnerst du dich an mich.“, sagte der Mann mit einer sehr heiseren Stimme. Ich überlegte, ob ich den Mann kenne, doch ich konnte mich nicht erinnern. „Nein, sollte ich?“ stotterte ich langsam. „Ja, du hast mir gestern zwei Franken in meinen Hut geworfen. Von deinem eigenen Geld nehme ich an?“, fragte er. Ich antwortete mit Ja und fragte mich, wieso das so besonders sei. „Und weil ich das sehr nett finde, habe ich dir vor etwas zu schenken, hast du irgendein Wunsch?“, fragte er mit einem schüchternen lächeln. „Nein tatsächlich nicht, denn ich bin einfach wunschlos glücklich.“ Antwortete ich. Sein lächeln wurde noch unsicherer als zuvor. Als ich das bemerkt habe sagte ich stotternd: „Das Einzige, was da wäre, ich möchte gern nach Hause.“ Er senkte seinen Blick und sagte: „Ja klar.“ Ich winkte im noch zum Abschied und ging. Als ich endlich zu Hause im Bett lag und den ganzen Fragen von meinen Eltern ausgewichen bin, wurde mir klar, dass ich in eine Behausung eines Obdachlosen gefallen bin. Mir fiel ein das ich unbedingt noch zu Laura und Nico gehen muss, um ihnen alles zu erzählen. Doch ich konnte nicht standhalten und mir fielen die Augen zu. Am nächsten Tag habe ich mich mit Nico und Laura in der Stadt verabredet. Die Story glaubten sie mir natürlich nicht, sondern sie denken das ich vor Angst in die Hosen gepinkelt habe, weil es so dunkel war, und dann nach Hause gerannt bin. Als wir in etwa den fünften Laden gingen und für mich ein Paar Schuhe kauften, wollten wir gerade wieder gehen als ich plötzlich angerempelt wurde und die Person einfach weggerannt ist, merkte ich das meine neuen Schuhe weg waren. Doch plötzlich fiel die Person um und das nicht ohne Grund, denn da war wieder der Obdachlose, der dem Dieb das Bein gestellt hat. Ich rannte zu ihm, nahm mir die Schuhe und umarmte den Obdachlosen sehr lange. Ich sah ihm in die Augen und sagte nur noch: „Danke.“