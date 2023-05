Klub der jungen Geschichten Der beste Tag Patrick Wirz, Pfaffnau, 3. Sek

(chm)

Er war absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann Leider zu sicher.

Tom war ein normaler Junge, der nicht wirklich viele andere Beschäftigungen hatte als Aufstehen, Schule, Essen, Fussball, Schlafen und das immer und immer wieder. Er hatte seinen grössten Traum erfüllt, er spielt mit nur 15 Jahren bei einer Herrenmannschaft, das sieht man nicht alle Tage. Fussball belastet ihn schon genug und braucht sehr viel Zeit, darum hat er nie wirklich Zeit gehabt für Liebe. Sein Leben lief eine Zeit lang ganz okay, nicht Spitzenklasse aber auch nicht komplett scheisse. Er war nicht besonders talentiert, aber er hat ein sehr starkes Mindset, gibt niemals auf und arbeitet sehr hart für seine Ziele. Es war ein normales Wochenende, das letzte spiel der Saison stand an. Es war ein Derby, es war eines der intensivsten Fussballspiele für ihn. Sie hatten leider 4:2 Verloren Tom war sehr frustriert. Und dann passierte etwas, was er nie gedacht hätte. An so einem Scheisstag fand er im Clubhaus nach dem Spiel ein Mädchen, dem er ganz lange in die Augen schaute und nicht mehr von ihren wundervollen Augen wegkam. Tom fragte nervöse seine Kollegin, wer das sei. Sie hat ihm alles erzählt, was sie wusste. Das Mädchen heisst Anna, ist 14 Jahre alt und ist die Schwester von Jakob. Mit Jakob hatte Tom in der U-16 zusammengespielt, bevor er in die Herrenmannschaft gewechselt hat.

Tom aber hat sich nichts daraus gemacht. Er wusste, dass Anna sicher kein Interesse an ihm hat, darum konzentriert er sich wieder auf die wichtigen Sachen. Womit er darum umso weniger gerechnet hat, ist, dass Anna ihn Wochen später angeschrieben hat. Sie schrieben immer miteinander und lernten sich besser kennen. Tom konnte das ganze gar nicht glauben und fragte sich jede Nacht vor dem Einschlafen, ob Anna wohl dasselbe fühlt wie er? Natürlich wollte Tom das Anna nicht fragen er hatte Angst das er etwas kaputt macht und das möchte er nicht er wollte sich wirklich die Zeit mit ihr nehmen.

Nach ein paar Wochen fragte Tom, ob sie mal rausgehen möchte oder irgendwas unternehmen Tom und Anna trafen sich und gingen am Abend spät raus. Sie erzählten einander sehr viel und redeten. Das ging immer so weiter, sie trafen sich immer wieder und kamen sich immer näher. Es merkten beide sehr schnell, dass sie eine enge und starke Verbindung spüren. Etwa nach dem 6. Treffen traute sich Tom endlich und fragte Anna, ob sie seine Freundin sein möchte. Anna war gar nicht überrascht, sondern sehr glücklich, dass Tom endlich gefragt hat. Es war der 27. Januar und es war der beste Tag in Toms ganzen Leben.

Jetzt ist es 6 Monate her, als Tom Anna das erste Mal im Clubhaus gesehen hat. Tom war sich davor sehr sicher, dass er niemals eine Freundin finden wird. Vielleicht war er sich zu sicher und jetzt hat das Glück ihn getroffen.