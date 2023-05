Klub der jungen Geschichten Der beste Tag meines Lebens Mia Nyffenegger, Luzern, 6. Primar

Der Beste Tag meines Lebens!

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag, was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Es begann alles an einem Sonnigen Tag. Ich lief ahnungslos entlang einer langen Strasse, die inmitten einer schönen Stadt lag und schaute den Menschen zu. Da sah ich Zwei Franken die mitten auf der Strasse lagen. Ich hob sie auf und lief zwei Häuser weiter, da sah ich eine Frau, die auf dem Boden sass und in die Ferne schaute. Ich lief zu ihr hin und beschloss die zwei Franken ihr in den Hut zu werfen. Die Frau schaute mich an und sagte « Ich danke dir, das Glück soll auf deiner Seite sein. » Ich lächelte sie Dankbar an, obwohl ich nicht ganz verstand, was sie damit gemeint hatte. Ich wünschte ihr noch einen schönen Abend und lief weiter entlang der Strasse. Als ich zuhause ankam ging ich gleich ins Bett, Da ich schon sehr müde war. Als ich am nächsten Tag aufwachte war es noch dunkel Draussen. Ich lief wie immer, entlang einer langen Strasse wo die Strassenlaternen sehr hell erleuchtet waren. Als ich Kurtz vor dem Kiosk war, ertönte plötzlich ein Gejaule, ich lief ein paar Schritte weiter da ertönte es noch einmal aber viel lauter als vorher. Ich schaute mich erst jetzt in der Umgebung um und was ich dann sah, jagte mir einen riesigen schrecken ein. Es war ein kleiner Hund der ganz verängstigt in einem Karton sass. Ich hob in auf und sah erst jetzt das der Hund sehr schmutzig und mitgenommen aussah. Da beschloss ich ihn einfach mitzunehmen. Ich lief bis zum Kiosk mit dem Hund, setzte ihn auf die Theke er wedelte glücklich mit seinem Schwanz. Während ich am Arbeiten war, knabberte der kleine Hund an einer der Zeitschriften, die mir bei einem Kunden runtergefallen war. Als wir am Mittag zuhause waren ging ich mit ihm ins Badezimmer und duschte ihn mal Ordentlich, obwohl er Wasser überhaupt nicht ausstehen konnte. Als er dann frisch geduscht und geföhnt war sass er vor mir und sah aus, wie ein Haar Ball. Da sagte ich zu ihm «Jetzt brauchst du nur noch einen passenden Namen, wie wäre es mit Strolch? » Der Hund schaute mich mit einem schrägen Blick an. «Also dann eben nicht. » Sagte ich mit einem verständlichen Blick « Also wie wäre es mit Jack? » Er fing an zu Bellen und ich sagte: «also ab heute heisst du Jack» Am Abend bevor ich ins Bett ging zeigte ich ihm sein Platz, der am Boden war, aber als ich mich ins Bett legen wollte kam er auch und legte sich neben mich. Eigentlich sollte er auf dem Boden schlafen so wie es sich für einen Hund gehört Aber heute machte ich mal eine Ausnahme eine einzige! Am nächsten Morgen ging ich wie immer zur Arbeit dabei durfte Jack nicht fehlen. An dem Tag habe ich jedem der am Kiosk war gefragt, ob Jack vielleicht ihm gehören könnte, doch niemand wollte Jacks Besitzer sein also habe ich beschlossen ihn zu behalten.

Ich hatte von der Begegnung mit der Obdachlosen bis heute das Glück auf meiner Seite und fast hätte ich es vergessen Falls ihr euch fragt, was aus Jack und mir geworden, ist er und ich sind die Besten Freunde, die es gibt und ich habe meine Frau fürs Leben kennengelernt wir haben vor 4 Jahren geheiratet und zwei Kinder namens Luisa und Stella bekommen und dem heute 6 Jahre alt gewordene Jack geht es gut also, solange er auf dem Bett schlafen kann.