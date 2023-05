Klub der jungen Geschichten Der Bienenwabenraub Elin Thaler, Luzern, 6. Klasse Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.», sagte Lucy zu Tom, als sie in ihre Zelle geführt wurden. Es war Folgendes passiert:

Lucy und Tom waren in ihrem Geheimversteck und lasen Zeitung. Auf der ersten Seite stand:

Anzeiger

Neue Kunstausstellung im Museum

Die wertvolle Sammlung der Bienenwaben wird im Kunstmuseum der Stadt ausgestellt. Die Eröffnung findet noch diesen Samstag statt.

Lucy und Tom legten die Zeitung nieder und Tom rief:

«Das ist es! Wir rauben die Bienenwaben-Sammlung aus und verduften danach ins Ausland.» «Das ist super! Endlich mal fette Beute. Also wir müssen jedes Detail planen, damit es auch funktioniert.»

Die Polizei rechnete schon damit, dass das Kunstmuseum ausgeraubt werden würde, und so verkleideten sich die Polizistinnen und Polizisten als Angestellte des Kunstmuseums.

Lucy und Tom hatten alles durchgeplant und waren sich ganz sicher, dass alles funktionieren würde. Am Freitagabend um 23:00 Uhr hielt Lucys Auto von vor dem Museum. Sie hatten Strumpfmasken und Handschuhe übergezogen. Sie schlichen zu einem Kellerfenster, das nicht vergittert war, warfen einen Stein durch das Fenster, so, dass sie das Fenster öffnen und einsteigen konnten. Sie schlichen zum Sicherungskasten und schalteten den Strom aus. Oben war die Ausstellung gut zu finden. Alles verlief gut, bis sie plötzlich laute Sirenen hörten. Sie nahmen schnell die letzten Sammlungsstücke und rannten in Richtung Keller, als sie bemerkten, dass eine Putzfrau sie gesehen hatte. Sie packten sie und schleppten sie in den Keller. Im Keller warteten sie, bis sie die Sirenen nicht mehr hörten, dann kletterten sie zurück durch das eingeschlagene Kellerfenster und ins Auto. Lucy fuhr sofort los und Tom hielt die Geisel auf dem Rücksitz fest. Sie fuhren durch eine Seitenstrasse auf die Hauptstrasse und von dort auf die Autobahn. Da wenig Verkehr war, fuhr Lucy schneller, als erlaubt war. Bei der ersten Ausfahrt konnte sich die Putzfrau aus Toms fesseln lösen. Da sie in Wirklichkeit keine Putzfrau war, sondern eine Polizistin, zog sie ihre Pistole und sagte: «Im Namen des Gesetzes: Anhalten!» Lucy hielt den Wagen an und hielt ihre Hände hoch, Tom tat es ihr gleich. Die Polizistin rief Verstärkung und die beiden Diebe wurden festgenommen und direkt zum Gefängnis gefahren.