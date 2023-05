Klub der jungen Geschichten »Der bio-chemische Experiment-Fehler» Aislin Lyons, Oberägeri, 4. Primar

(chm)

»Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider waren wir zu sicher», sagte der Wissenschaftler Hans Düsentrieb, während er auf die riesige Explosion im dritten Stock des Labors zeigte. Fast niemand hatte die Explosion überlebt und diejenigen, die es taten, waren die meisten schwer verletzt worden. Eine Wissenschaftlerin, die den Vorfall knapp überlebt hatte, erklärte, was passiert war: «Wir haben versucht, eine Chemikalie namens Lotrait - ein eigentliches Gas von einem ausserirdischen Planeten, das auf der Erde eine Flüssigkeit ist - mit flüssigem Stickstoff zu mischen, um ein neues Medikament herzustellen. Das Medikament sollte uns in dem Kampf gegen den Krebs helfen. Aber wie ihr sehen könnt, ist es schiefgelaufen. Wir hätten im Vorfeld die Partikel genauer untersuchen sollen, um zu sehen, ob sie gut miteinander vermischt werden können. Wenn sie nicht gut gemischt werden können, explodiert es.»

Und das ist noch nicht das Schlimmste. Während der Explosion wurde eine Flasche gefährlichen Schleims umgeworfen und mit Lotrait vermischt, was dazu führte, dass der Schleim zum Leben erweckt wurde! Es ist uns leider nicht gelungen das neuentstandene Monster zu rechtzeitig zu stoppen. Die Kreatur hat inzwischen bereits eine Bäckerei und einen Juwelier überfallen und scheint alles zu essen, von Diamanten bis Cupcakes. Einige Menschen berichten, dass Gewürze wie Chilipulver oder gemahlener Zimt aus ihren Häusern verschwunden sind. Eine Mutter mit fünf Kindern sagte: «Ich wollte Curry für meine Kinder machen, aber dann war das Chilipulver und das Currypulver einfach weg! Aber ich habe bemerkt, dass etwas Glitschiges und Öliges auf dem Griff des Schranks war.» Das Wesen hinterlässt in jedem Haus, in dem es einbricht, eine glitschige, ölige Spur. Niemand weiss, wo es sich aufhält, aber es ist gefährlich und ein Dieb. Wir suchen weiterhin nach diesem glitschigen Übeltäter. Bitte bleibt sicher zu Hause, da sonst dieser Dieb kommen und eure Sachen stehlen könnte.»