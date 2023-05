Klub der jungen Geschichten Der Blick ins Glück Jana Kälin, Freienbach, 1. Gym.

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Sie sah mich an, lächelte und sagte zu mir: «Du bist glücklich!» Ich blickte in ihr Gesicht und erkannte jetzt mein inneres Ich, ich sah mich. Diese Wärme, die durch mich hindurchströmte, das Gefühl von Vertrauen und Wissen. Ich lächelte zurück und das einzige Wort, das über meine Lippen kam, war: «Danke». Danach habe ich die Frau nie wieder gesehen. Ich wusste, ich musste sie nicht suchen, ich würde sie nirgends finden, denn ich hatte mich selbst wiedergefunden.

Aber nun von Anfang an… Es war einer dieser Tage, an denen man aufsteht, unter die Dusche geht, sich anzieht, noch schnell einen Kaffee trinkt und sich auf den Weg zur Arbeit macht. Nichts Aussergewöhnliches, alles Routine. Ein Tag wie jeder andere. Und doch war es genau dieser Tag, der mein Leben komplett auf den Kopf stellte. Mein Zug hatte Verspätung, darum lief ich noch ein bisschen zügiger zu meiner Arbeitsstelle. Ich wuselte durch die Menschenmassen, den Blick starr geradeaus, um ja mit niemandem zusammen zu stossen. Plötzlich hatte ich den Drang anzuhalten. Ich blickte mich um und fragte mich, was meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Dann sah ich diese Frau. Es schien, als blickte sie mir geradewegs in meine Seele. Wie hypnotisiert lief ich zu ihr hin. Ich nahm ein Zweifrankenstück aus meinem Geldbeutel und warf es in den Hut, der vor ihr lag. Während der ganzen Zeit blickte sie mich einfach freundlich an. Wie aus dem Nichts fragte sie mich: «Bist du glücklich?» Ich wusste nicht mit dieser Frage umzugehen. Ich schaute ihr in die Augen und sah Kälte, Dunkelheit und Leere. Warum lächelte diese Frau dann? Ich wandte mich ab und lief weiter. Doch ihre Frage liess mich nicht mehr los.

Zu Hause ging mir diese Frage wie ein Ohrwurm immer und immer wieder durch den Kopf. War ich glücklich? Was war Glück? Die Gedanken kamen und gingen. Ich fiel in einen Dämmerzustand. In meinem Traum (oder war es gar kein Traum?), nahm mich die obdachlose Frau an der Hand und führte mich in meine Kindheit. Ihre Hand fühlte sich warm und vertraut an. Ich sah mich, wie ich mit anderen Kindern spielte, lachte und unbeschwert war. Wir schwebten weiter und ich sah mich, wie ich meine Wunschliste für mein Leben schrieb. In krakeliger Schrift schrieb ich drei Dinge auf: 1. Einen Beruf haben, in dem ich mit Menschen arbeiten kann. 2. Viel Zeit mit Freunden verbringen. 3. Eine Familie gründen. Ich konnte mir zusehen, wie ich den Zettel im Beisein meiner Freunde in eine Büchse steckte und im Boden verbuddelte.

Was war aus meinen Wünschen geworden? Nichts. Einfach nichts. Ich hatte einen tollen Beruf, Anerkennung, genügend Geld. Aber eigentlich hatte ich nichts. Alles fühlte sich kalt an.

Die obdachlose Frau verschwand und die Wärme war weg. Ich sah mich an und erschrak. Ich war nur noch eine Hülle, innen war alles schwarz. Ich hörte einen Schrei. War ich das?

Noch am selben Abend schrieb ich meine Kündigung, rief meinen einstmals besten Freund an und informierte mich über die Ausbildung für soziale Arbeit. Der Weg, den ich dann ging, war nicht einfach. Doch trotz aller Herausforderungen hatte ich mich nie erfüllter gefühlt.

Und dann, an einem anderen Tag, in einem gefühlt anderen Leben, lief ich zur Arbeit. Zuerst sah ich sie nicht. Doch ich fühlte ihren Blick. Den Blick, der mein Leben veränderte.