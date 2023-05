Klub der jungen Geschichten Der blutige Brief Cristina Arnold, Beromünster, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. In dieser Nacht hörte ich einen Schrei. Sofort setzte ich mich in meinem Bett auf. Zuerst dachte ich, es sei ein Traum gewesen, doch dann flog aus dem Nichts ein Stein durch das offene Fenster neben dem Bett. Ich stieg verschlafen aus meinem Bett und hob ihn auf. Darauf stand: Henna, komm in den Keller.

Mehr nicht. Unten rechts war ein grosser Blutfleck. Und nun stehe ich hier. Auf dem glatten, kalten Kellerboden. An meinem Füssen stecken Lama Pantoffeln. Doch zurück zum Schrank. Ich untersuchte ihn vorsichtig. Meinen Blick richtete ich auf einen Spiegel neben dem Schrank. Darin sah ich mich selbst. Ein 13-jähriges Mädchen mit blonden Haaren und blauen Augen. Meine Taschenlampe meines Smartphones flackerte leicht. Plötzlich ging das Licht an und ich schloss meine Augen, da es so hell war. Ruckartig schnappte mir eine kalte Hand mein Smartphone weg. Ich öffnete meine Augen, doch nun war das Licht wieder aus. Mir lief der Schweiss eiskalt den Rücken hinunter. Ich holte tief Luft. Hinter mir knarzte die Treppe, die ich vor ein paar Minuten hinunter schlich. «Ich beobachte dich», die Unheimliche Stimme kam aus Richtung Osten. Blitzschnell drehte ich mich um. Doch nichts. Stille. Die Stimme ertönte erneut: «Henna!» Ich zuckte zusammen. Dann drückte ich den Lichtschalter neben mir und ich sah einen Clown! Er nahm einen leeren Kartoffelsack und zog ihn mir über den Kopf. Ein Schlag auf meinen Kopf reichte und alles wurde schwarz. Als ich meine Augen öffnen wollte, wurde mir übel. Ich erinnerte mich an nichts. Ich sass in einem kleinen, staubigen Raum. In der Mitte des Raums hing eine Lampe von der Decke. Unter der Lampe stand ein Tisch und am Tisch stand ein Clown! Wie ein Blitz schossen mir die Gedanken in den Kopf zurück. Ich erinnerte mich, dass ich entführt wurde. Meine Hände, die gefesselt waren, schmerzten doll. Doch ich konnte meine Hände herausziehen, da der Clown sie nicht fest genug zugebunden hatte. Ich schaute auf und erschrak. Vor mir stand der Clown. Er hielt ein kleines, aber scharfes, Messer in der Hand. Er kniete sich nieder und hielt es mir an die Kehle. Ich hielt die Luft an und mir gefror das Blut in den Adern. Ich wollte nicht sterben, nicht jetzt! Ich zog meine Hände nach vorne, griff nachdem Messer und stach es ihm direkt ins Herz. So schnell ich konnte suchte ich den Raum ab und tatsächlich fand ich eine Luke. Ein letztes Mal schaute ich zu meinem Entführer und öffnete sie. Ich stieg hinein und schloss sie von innen. Ich kletterte eine Holzleiter hinunter. Als meine Füsse den Boden berührten, liess ich die Leiter los. Unten muffelte es nach Erde. Es war stockdunkel. Meine zitternden Hände glitten an der feuchten Wand entlang. Vorsichtig tastete ich mich voran. Der unterirdische Gang verzweigte in viele verschiedene Richtungen. Einmal ging ich nach rechts, einmal gerade aus und zum Schluss nach links. Plötzlich sah ich Sonnenlicht. Es musste etwa sieben Uhr sein. Ich rannte so schnell, dass ich förmlich flog. Als ich draussen angelangt war, hörte ich Autos. Als ich nach oben schaute, wusste ich genau wo ich war und es war nicht einmal so weit weg von zu Hause. Ich überquerte eine Landstrasse, ging durch ein Maisfeld und nun musste ich nur noch um einen Weiher laufen. Ich sah mein Haus! Ich hatte es geschafft, ich war zu Hause. «Cut! Das haben sie wirklich hervorragend gemacht. Sie sind eine super Schauspielerin Jana. Der Film wird ein Knaller», der Regisseur lachte.