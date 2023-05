Klub der jungen Geschichten Der blutige Weg Vanessa Tschuor, Adligenswil, 3. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Ich lief nach der Schule mit meinem Freund nach Hause. Wir waren beide sehr gut gelaunt, da wir uns auf den freien Nachmittag gefreut hatten und uns nichts mehr im Weg stand, einen unvergesslichen Ausflug in den Wasserpark zu erleben. Doch auf meinem Nachhauseweg fuhr uns ein Schrecken durch den Körper. Am Boden sahen wir eine lange Blutspur, welche genau zu meinem Haus führte. Ich blieb vor Schreck stehen und brachte keinen Ton mehr raus. Meinem Freund Davide fehlten ebenfalls die Worte. Nach langem Überlegen drehte ich mich zu Davide um, doch von ihm war keine Spur mehr zu sehen. Ich fragte mich, wohin und warum Davide so schnell gegangen war, ohne mir Bescheid zu geben.

Ich beschloss der Blutspur langsam zu folgen. Gleichzeitig versuchte ich meinen Vater anzurufen, doch niemand ging an das Telefon. Vor meiner Haustüre endete die Spur. An der Haustüre und am Türgriff war ebenfalls Blut zu sehen. Ich traute mich nicht in mein Haus zu gehen, denn ich wusste nicht, was mich erwarten würde.

Ich entschloss mich dazu meine Nachbarin nach Rat zu fragen, doch sie war nicht zu Hause. Dies verwunderte mich sehr, da sie sonst immer zu Hause war, weil sie nicht mehr laufen konnte und keine Bezugspersonen mehr hatte. Ich stand vor Ihrer Haustüre und mir blieb keine andere Wahl als die Polizei zu rufen.

Die Polizei traf nun nach wenigen Minuten bei mir zu Hause ein und befragte mich eine Weile lang. Gleichzeitig gingen zwei Polizisten in mein Haus hinein, dazu mussten sie meine Haustüre einschlagen. Die beiden Polizisten kamen nach einigen Minuten wieder hinaus. In der Hand hielten sie einen kleinen Zettel auf dem eine Nachricht von meiner Mutter stand. Sie schrieb, dass es ihr sehr leid tue, doch sie musste vor jemandem flüchten, der hinter ihr her war.

Ich wusste nicht, was sagen. Als ich den Brief gelesen hatte, brach ich sofort in Tränen aus. Zwei Polizisten kamen auf mich zu und schauten mich sehr besorgt an. Ich versuchte meine Tränen zu unterdrücken, doch es fiel mir sehr schwer. Die beiden Polizisten sagten mir, dass sie herausgefunden hatten, von wem die Blut-spur sei und dass es ihnen sehr leid tue. Ich weinte noch heftiger, als sie mir erzählten, dass mein Vater durch einige Messerstiche ermordet wurde. Die Polizisten gingen davon aus, dass diejenige Person, welche hinter meiner Mutter her war, auch mein Vater umgebracht hatte.

Ich kam nach dem Vorfall in ein Pflegeheim und gleich danach zu einer grossartigen Pflegefamilie.