Klub der jungen Geschichten Der böse Halifaka Stella Benlakhouy, Kriens, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Aus dem Schrank roch es nach Moos. Ich trat langsam näher an den Schrank heran. Das Licht aus dem Schrank war sehr hell, und blendete mich. Ich nahm all meinen Mut zusammen und ging durch die alten Kleiderbügel, die dort noch hingen, durch.

Als ich vom Schrank in das grelle Licht trat, und auf einer Blumenwiese landete, war ich für einen kurzen Moment ohnmächtig. Als ich aufgestanden bin, war alles um mich herum blühend, und es gab Bäume, an denen es glitzerte. Wo bin ich denn hier gelandet, habe ich mich gefragt. Plötzlich sah ich etwas Schwarzes durch den Wald kommen und dann sah ich auch noch eine Fee über mir, die allen Bewohnern aus dem Wald etwas zurief. Auch mir rief sie zu, dass ich schnell in eine Höhle gehen sollte. Als wir sicher waren, fragte sie mich, ob ich hier neu bin. Ich erzählte, dass ich durch den verzauberten Schrank gekommen und jetzt hier gelandet bin. Ich fragte sie wie sie hiess, und sie antwortete mit Alice, und ich stellte mich auch noch vor. Sie sagte, dass es eigentlich ein friedliches kleines Reich ist. Aber seit einiger Zeit konnte der Bösewicht Halifaka das Reich ab und zu in Angst und Unzufriedenheit versetzen.

Als es draussen leiser wurde, trafen sich alle Waldbewohner auf einer Lichtung mitten im Wald, und dort waren unter anderem auch die kleine Maus Pieps und das Eichhörnchen Papsi. Es waren alle sehr nett. Als Alice um Ruhe bat, erzählte sie, dass Halifaka von einer Hexe verzaubert worden war. Da waren alle Waldbewohner erstaunt, denn das wussten sie nicht. Er hatte einmal einen Trank getrunken, in dem verzaubertes Wasser drin war. Und seitdem ist er unzufrieden und kann auch nicht mehr so gut sehen.

Da hat Maus Pieps sich gemeldet und sagte, dass man ihn ablenken müsste, um in den Palast zu gehen und den Trank gegen Wasser auszutauschen. Das ist eine super Idee, sagte Alice, so machen wir das. Wer könnte ihn ablenken? Ich, habe ich gerufen, und Alice hat gesagt, dass es so perfekt sei, und dass wir jetzt nur noch jemanden brauchen, der den Trank gegen Wasser austauscht. Es traute sich niemand das zu machen, weil es ja auch noch Wachen im Schloss gab, die rund um die Uhr aufpassten, dass sich niemand aus irgendeinem Grund ins Schloss schleichen könnte. Plötzlich war auch mir mulmig, weil ich mich ja noch gar nicht so richtig in dieser Welt auskannte, und es vielleicht noch andere Gefahren gab, obwohl Alice gesagt hatte, dass Halifaka die die einzige Gefahr war. Ausserdem musste ich schon heute Abend wieder zu Hause sein, sonst würden meine Eltern etwas merken.

Aber dann meldete sich trotzdem noch das Eichhörnchen Papsi, weil es ja auch schnell rennen konnte. Super, freute sich Alice, dann haben wir ja was zu tun. Wir starten gleich jetzt mit dem Plan. Alle auf Position! Ich musste ihn ablenken, indem ich ihn ein bisschen nervte. Dann wurde er richtig wild und jagte mich. Ich musste mich verstecken, damit er mich nicht entdeckte. Währenddessen tauschte Papsi den Trank gegen Wasser aus, und bei ihr klappte alles wie am Schnürchen. Ich aber hatte von Halifaka einen Kratzer abbekommen, war wieder für einen kurzen Moment ohnmächtig, und dann landete ich wieder im Keller unten, und öffnete die Augen. Ich hatte noch einen Zettel in der Hand auf der draufstand: alles in Ordnung, danke. LG Alice.