Klub der jungen Geschichten Der Burgkampf Janick Bucher, Escholzmatt-Marbach, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging wieder hoch und fragte meine Mutter: „Was ist mit dem komischen Schrank im Keller?“ Da antwortete sie: „Das weiss ich gar nicht. Der Schrank war schon da als wir dieses Haus kauften.“

Danach zog ich die Schuhe und die Jacke an, weil ich zur Schule musste. In der Schule erzählte ich das meinen Kollegen und ich fragt dann: „Wollen wir heute Nachmittag zusammen diesen Schrank öffnen?“ Alle riefen: „Ja!“ Gesagt, getan.

Um 13:30 Uhr waren alle vor meinem Haus. Zusammen stiegen wir in den düsteren Keller und versammelten uns vor dem Schrank. Meine Kollegen begannen von 10 runter zu zählen: „…, 3, 2, 1!“ Ich öffnete den Schrank und es leuchtete und blinkte überall. Alle traten zwei, drei Schritte zurück. Zuerst waren wir alle überwältigt. In dem Schrank war ein Rahmen. Daneben stand ein kleines Tischlein mit einem sehr auffälligen Knopf. Alle befahlen: „Drück den Knopf!“ Ich widersprach. Erst nachdem sie mir einen Energydrink versprochen hatten, drückte ich den Knopf und der Rahmen wurde zu einem Portal. Wir wurden erfasst und reingezogen.“ „Aaah! Hilfe!“ Ich zischte leise: „He! Wo sind wir? Und was ist mit diesen grünen Monstern?“ Jovin antwortete: „Ich habe gestern einen Film gesehen. Da waren die grünen Monster nett und die roten Monster waren böse.“ Ein grünes Monster meinte: „Ja, genau! Wir geben euch Waffen, weil der grosse Kampf bevorsteht und ihr mitkämpfen müsst, wenn ihr wieder in eure Welt zurückwollt. In unserem Trainingsraum könnt ihr trainieren.“ Es blieb uns nichts Anderes übrig. Ca. 31 Stunden später wurden wir vom Monster abgeholt und zur Festung gebracht. „Was? “ Die ersten roten Monster griffen schon an. Sie stürmten unten zur Burg, konnten uns jedoch mit ihren Schwertern nichts antun. Ich schoss zuerst mit Pfeil und Bogen. Sie waren schnell runtergemacht. Danach kamen ein paar ebenfalls mit Pfeil und Bogen. Zum Glück hatten wir Schilder. „Ich mache es so. Ich blocke zuerst den Schuss und schiesse dann selbst“, sagte ich zu mir. Doch plötzlich kamen rote Monster mit Pistolen. Schnell nahmen wir unsere kugelsicheren Schilder hervor und Jovin rief aufgebracht: „Jetzt reicht es mir!“ Er nahm seine Mini-Gun hervor und ballerte 500 Schüsse auf ihre Burg, die etwa 300 Meter von uns entfernt war. Ihre Burg war schon halbwegs eingestürzt. Und jetzt übertrieb ich auch ein bisschen, weil ich den Raketenwerter hervornahm und 3 Raketen auf die Burg der roten Monster schoss. Nun war die Burg der roten Monster fast ganz kaputt. Jovin triumphierte: „Das war aber ein leichter Kampf!“ „Wartet nur, bis der Boss kommt“, erwiderte ein grünes Monster. Der Boss war im Anmarsch. Er schoss eine Feuerkugel auf unsere Burg und nun war unsere Burg auch schon ziemlich kaputt. Wir schossen mit allen Mitteln und konnten so den Boss gut verlangsamen. Langsam aber sicher war unsere Burg auch ganz zerstört. Der Boss der Roten verschoss noch die letzten Magazine und war niedergerafft. Endlich war es geschafft! Der Kampf hatte gut 5 Stunden gedauert, doch jetzt hatten wir gewonnen. Bei uns waren nur zwei Monster gestorben und bei den roten gut 500. Wir bekamen eine tolle Uhr. „Sie ist aus reinem Gold und verziert mit 300 Diamanten. Mit diesem Knopf kommt ihr wieder zurück in eure Welt. Mit ihr könnt immer wieder durch das Portal reisen, zu uns kommen und jederzeit wieder in eure Welt zurück“, erklärte das grüne Monster. Also drückten wir den Knopf auf der Uhr und gelangten unversehrt wieder in meinen Keller zurück. Welch ein Abenteuer!

Janick Bucher, 6. Klasse, Escholzmatt-Marbach