Klub der jungen Geschichten Der Camping-Ausflug Amanda Genhart, Stans, 6. Primar

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Denn jetzt ist es schon dunkel, wir sind mitten im Wald, es regnet und unser Zelt ist nicht wasserdicht. Noch vor wenigen Stunden hat es niemand von uns für möglich gehalten, dass es so stark anfängt zu regnen. Also wollen Max, Nick, Sabine und ich aus dem Zelt gehen um einen trockenen Ort zu finden, bevor wir ganz durchnässt sind. Das ist nötig, weil es erst Frühling ist und wir uns nicht erkälten wollen. Aber als dann endlich alle aus dem Zelt gestiegen sind, hören wir plötzlich ein ganz merkwürdiges Geräusch, das vorher noch niemand von uns gehört hat. Ich, die Schüchternste, bekomme es mit der Angst zu tun und will meine Taschenlampe holen. Als ich dann wieder aus dem Zelt komme, sind meine Freunde wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe schreckliche Angst, aber ich habe auch gar keine Zeit mehr zum Nachdenken, denn das merkwürdige Geräusch kommt immer näher! Also nehme ich meine Taschenlampe und zünde direkt in die Richtung, von der das Geräusch kommt. Was ich dann sehe, macht mir nur noch mehr Angst, denn ich sehe eine Herde von Wildschweinen, die nicht gerade so aus sieht als ob sie es toll finden würde, von der Taschenlampe angezündet zu werden. Ich renne so schnell ich kann los. Ich habe keine Ahnung in welche Richtung ich renne, ich hoffe nur dass mir die Wildschweine nicht folgen. Nach ca. 500 Metern vernehme ich Stimmen, und zwar nicht irgendwelche Stimmen, sondern die Stimmen von Max, Nick und Sabine. Ich bin froh wieder bei meinen Freunden zu sein, ich will meine Freunde auch gerade fragen, wieso sie nicht auf mich gewartet haben, aber bevor mir jemand antworten kann, hören wir plötzlich ein lautes Grunzen von Westen. Also rennen wir los, die Wildschweine uns dicht auf den Fersen hinter her. Nach einer Weile erreichen wir einen Teich, wir springen herein und bringen uns dadurch für den Moment in Sicherheit. Die Wildschweine umzingeln den Teich. Weil wir so kalt haben, entscheiden wir uns nach wenigen Minuten, trotz der Angst vor den Wildschweinen den Teich wieder zu verlassen. Wir spritzen die Wildschweine mit vereinten Kräften an. Dann steigen wir aus dem Wasser. Zeit zu fliehen haben wir aber trotzdem nicht und werden erneut von den Wildschweinen umzingelt. In dem Moment, als dann das erste Wildschwein angreift, öffne ich meine Augen und sehe meine Mutter an meinem Bett. Ich bin Schweiss gebadet und von meiner Mutter geweckt worden, weil ich im Schlaf laut geschrien habe. Ich bin sehr froh, dass ich das Ganze nur geträumt habe!