Klub der jungen Geschichten Der Camping-Trip Praiya van Beek, Zug, 3. Sek

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Ich heisse Tobias, bin 16 Jahre alt und habe mit meinen engen Freunden Ricco, Marco, Sasha, Aaron und Alex einen Camping-Trip nach Bern geplant. Wir haben uns alle frei genommen und sind morgens früh mit dem Auto losgefahren. Am gleichen Abend sind wir mit paar Zwischenstopps am Campingplatz angekommen. Da Alex am nächsten Tag Geburtstag hatte, haben wir alle eine kleine Überraschung geplant. Wir haben einen eigenen Kuchen für ihn gebacken und hatten vor, am Abend seines Geburtstages im Wald ein Lagerfeuer zu machen und seinen Geburtstag in der Natur zu verbringen.

So gegen 8 Uhr abends sind wir mit unseren Sachen fürs Feuer und Essen losmarschiert und sind nach ca. 20 Minuten an einer verlassenen Hütte angekommen, wo wir dann unser Lagerfeuer aufgestellt haben. Wie geplant haben wir unser Abendessen gemacht und haben dann den Kuchen, welchen wir eingepackt haben, gegessen. Kurz bevor wir unsere Zelte aufstellen wollten, hörten wir von der Ferne Stimmen. Wir gingen darauf zu und trafen auf eine andere Gruppe in unserem Alter. Sie waren sehr freundlich, also haben wir uns entschieden, ein wenig mit der Gruppe zu bleiben.

Nach einer Weile Small-Talk hat jemand von der anderen Gruppe vorgeschlagen, im Wald ohne Taschenlampen Verstecken zu spielen. Woran wir aber nicht gedacht haben als wir zugestimmt haben, war, dass es hier wilde Tiere gibt. Wir haben also zugestimmt und begannen uns alle zu verstecken. Ich blieb mit Ricco, wärend Alex, Sasha, Aaron und Marco zusammenblieben. Ricco und ich sind auf einen Baum geklettert, während Alex, Marco und noch ein paar von der anderen Gruppe in die andere Richtung gingen. Nach einer Weile verstecken haben die Fänger uns immer noch nicht gefunden und wir entschieden uns, runterzuklettern. Gerade als Ricco am Runterklettern war, haben wir einen Schrei gehört, welcher Ricco zum Runterfallen gebracht hat. Ich bin schnell heruntergeklettert und habe Blut an seinem Kopf gesehen. Er hat sich wahrscheinlich den Kopf angeschlagen, sagte aber, dass es nicht so schlimm sei und dass wir nachschauen sollen, von wo der Schrei kam. Wir gingen auf die Schreie zu und kamen an einem Fluss an, wo wir ihn gesehen haben. Etwas, was uns traumatisiert hat und wir nie wieder aus dem Kopf bekommen werden.

Die Schreie kamen von einem Mädchen von der anderen Gruppe und von Alex und Marco. Aaron lag voller Blut neben dem Fluss, während Sasha mit seinem Oberkörper im Fluss lag. Ricco ist schnell zu ihnen gerannt und hat nach Puls gesucht. Bei Sasha fand er keinen Puls mehr. Jedoch bei Aaron schon. Ich rannte voller Terror zu den Zelten und rief schnell die Ambulanz.

Als ich wieder zurückkam, war Ricco die Wunden von Aaron am Versorgen, während wir anderen nur geschockt nebenan standen.

Ein paar Stunden später…

Wir waren alle im Krankenhaus auf Antworten am Warten, was genau passiert war, bis der Polizist aus Aarons Zimmer kam und uns mitgeteilt hat, dass ein Bär die zwei angegriffen hätte und die beiden erschrocken waren und auf den Fluss zuliefen und stolperten. Sasha hat sich im Wasser stark an einem Stein geschlagen, was dazu führte, dass er sich das Genick brach, während Aaron sich nur den Kopf angeschlagen hat und noch ein paar Schürfwunden abbekommen hat.

Nach diesem Ereignis sind wir wieder nachhause gegangen, haben eine Beerdigung für Sasha durchgeführt und haben unsere Wege getrennt, ausser Aaron und ich. Wir haben uns bei Psychiatern Hilfe geholt, wärend Marco weggezogen ist und Alex wie zuvor weitergelebt hat, als ob dieses tragische Ereignis nie passiert wäre.