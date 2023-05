Klub der jungen Geschichten Der Campingausflug Simon Kaiser, Andermatt, 2. Oberstufe

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Das waren die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, als ich mit meinen Freunden, Roberto, Markus und Jan, in einem abgelegenen Waldstück campierte. Wir hatten alles geplant und vorbereitet, um ein unvergessliches Wochenende zu erleben. Ein paar Stunden zuvor hatten wir in einem nahegelegenen Supermarkt Essen, Getränke und andere wichtige Dinge zum Campen eingekauft. Wir hatten uns für einen Ort entschieden, an dem wir noch nie zuvor campiert hatten. Wir hatten uns schon lange darauf gefreut, die schöne Natur geniessen zu können. Als Lagerplatz hatten wir eine Lichtung in der Mitte des Waldes ausgesucht. Wir bauten die Zelte auf und richteten unseren Campingplatz ein. Inmitten von unserem kleinen Camp machten wir ein Feuer, da es schon bald dunkel werden würde. Für das Nachtessen hatten wir Bratwürste mitgenommen, die wir dann auch grilliert haben. Wir hatten auch Marshmallows als Dessert dabei. Nach dem Essen waren wir alle pappsatt. Wir spielten Spiele, während wir um das Lagerfeuer sassen. Jan, einer meiner Freunde, nahm auch eine Gitarre mit und spielte uns etwas vor, während wir dazu sangen. Wir hatten eine gute Stimmung. Aber dann bald war es schon sehr spät. Wir verabschiedeten uns und gingen in unsere Zelte. Es war eine ruhige Nacht, in der nichts passierte. Am nächsten Morgen war ich schon sehr früh wach. Ich zog mich an und ich verliess das Zelt. Draussen war es noch sehr frisch und der Boden war mit Tau bedeckt. Die Sonne war gerade erst am Aufgehen. Ich lief aus der Lichtung und etwas tiefer in den Wald, um zu pinkeln. Als ich fertig war, ging ich zurück in die Richtung unseres Camps. Plötzlich hörte ich hinter mir ein sehr lautes Kreischen. Aber es tönte nicht nach einem menschlichen Kreischen. Es war viel zu laut und hoch. Ich schaute mich um und sah eine Gestalt, ganz in schwarz und mit einer Kapuze. Die Gestalt sah mich mit ihren roten Augen an. Ich bekam Panik und nahm meine Beine in die Hand und rannte zurück zu unserem Camp, so schnell ich konnte. Ich rannte und rannte, aber irgendwie schien es, als würde ich nie beim Camp ankommen. So weit war ich doch auch nicht weggegangen? Doch dann endlich sah ich die Lichtung und ich rannte darauf zu. Aber plötzlich war da eine Wurzel. Ich stolperte und fiel mit dem Gesicht voran in die Erde. Ich versuchte aufzustehen und schaffte es schliesslich auch. Ich schaute hinter mich, um zu sehen, ob dieses Ding, welches mich verfolgt hatte, noch hinter mir her war. Ich sah, dass es immer noch genau am gleichen Ort war, aber noch immer schaute es mich mit den leuchtend roten Augen an. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Ich drehte mich wieder um und rannte los in Richtung Camp. Als ich dann endlich ankam, warf ich einen letzten Blick hinter mich, aber das Wesen, das mich angestarrt hatte, war verschwunden. «Vielleicht habe ich es mir doch nur vorgestellt» Ich war total verwirrt. Meine Gedanken schossen hin und her. «Beruhig dich, Noah, es ist alles gut.» Ich setzte mich auf einen der Steine um die Feuerstelle und atmete tief durch. Meine Beine taten weh, da ich noch nie so schnell gerannt bin. Ich stand wieder auf und ging zu dem Kanister auf einem Tisch und trank ein paar Schlucke Wasser, um den metallischen Geschmack in meinem Mund wegzubekommen, was aber nicht sonderlich gut gelang. Hier war immer noch niemand wach, also entschied ich mich zurück in mein Zelt zu gehen und mich nochmal hinzulegen. Ein paar Stunden später, jedenfalls fühlte es sich nach Stunden an, kam Roberto in mein Zelt und weckte mich. «Guten Morgen, Noah. Wach endlich auf! » Ich machte meine Augen auf und starrte ihn an. «Guten Morgen», sagte ich ganz verschlafen. Er fragte mich, warum ich mich so verschlafen anhörte. Ich erzählte ihm von meinem Erlebnis am Morgen, von dem lauten Schrei und der Gestalt mit den roten Augen. Roberto sah mich skeptisch an und fragte, ob ich sicher sei, dass ich nicht einfach geträumt hatte. Doch ich war mir sicher, dass es kein Traum war. Ich erzählte ihm, wie real es sich angefühlt hatte und wie ich in Panik geraten war. Roberto meinte, dass ich wahrscheinlich nur übermüdet war und mir das Ganze nur eingebildet hatte. Aber ich war mir sicher, dass ich etwas Ungewöhnliches gesehen hatte. Trotzdem beschloss ich, das Ganze zu vergessen und den Tag wie geplant zu geniessen. Roberto ging aus meinem Zelt und ich stand auf. Ich zog mich an und verliess dann auch das Zelt. Roberto und Jan hatten schon etwas zum Frühstück vorbereitet. Wir assen und beschlossen, uns danach etwas zu entspannen und den Tag am See zu verbringen, der in der Nähe unseres Camps lag. Wir packten unsere Badehosen und Handtücher ein und machten uns auf den Weg. Der Weg zum See war wunderschön. Wir liefen durch einen dichten Wald und hörten nur das Zwitschern der Vögel und das Rauschen des Windes. Als wir endlich am See ankamen, waren wir alle beeindruckt von der Schönheit des Sees. Der See war kristallklar und das Wasser war so sauber, dass man bis zum Boden sehen konnte. Wir zogen unsere Badehosen an und sprangen ins Wasser. Es war kalt, aber erfrischend. Wir schwammen und plantschten im See und hatten eine tolle Zeit. Nach ein paar Stunden am See beschlossen wir, zum Camp zurückzukehren und uns für das Abendessen vorzubereiten. Wir wollten wieder Bratwürste grillieren und machten ein Feuer. Wir setzten uns um das Feuer und genossen das Essen. Nach dem Abendessen entschieden wir uns, eine Nachtwanderung zu machen. Wir hatten alle Taschenlampen dabei und waren bereit, die Umgebung zu erkunden. Wir wanderten durch den Wald und sahen die Sterne am Himmel funkeln. Es war ein wunderschöner Anblick. Wir kamen an einem Fluss vorbei und hörten das Rauschen des Wassers. Wir waren alle beeindruckt von der Schönheit der Natur und genossen die Ruhe. Wir beschlossen, zum Camp zurückzukehren und den Rest der Nacht am Feuer zu verbringen. Wir setzten uns um das Feuer und redeten über unsere Erlebnisse am Tag. Ich erwähnte wieder das Wesen, das ich am Morgen gesehen hatte. Roberto schüttelte den Kopf und sagte, dass ich es nur geträumt hatte. Ich war mir jedoch sicher, dass es kein Traum war. Das Wesen hatte rote Augen und sah menschenähnlich aus. Wir beschlossen, das Thema fallen zu lassen und stattdessen über unsere Pläne für den nächsten Tag zu sprechen. Wir planten am nächsten Tag wieder nach Hause zu gehen. Wir verabschiedeten uns wieder und gingen alle in unsere Zelte. Am nächsten Morgen wachten wir früh auf und machten uns bereit, das Camp abzubauen und nach Hause zu fahren. Wir hatten alle eine tolle Zeit und waren uns einig, dass wir das wiederholen würden. Als wir das Camp abgebaut hatten, wanderten wir noch einmal durch den Wald und sagten dem Camp Lebewohl. Wir waren alle ein wenig traurig, dass das Wochenende vorbei war, aber wir freuten uns auch darauf, wieder nach Hause zu kommen. Wir stiegen ins Auto und fuhren los. Ich dachte immer noch an das Wesen, das ich am Morgen gesehen hatte, und fragte mich, was es war. Habe ich vielleicht wirklich geträumt? Ich werde es nie wissen, aber ich bin mir sicher, dass ich etwas Ungewöhnliches gesehen habe. Trotzdem war der Campingausflug ein unvergessliches Erlebnis, das ich nie vergessen werde.