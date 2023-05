Klub der jungen Geschichten Der Computerfreak Mayra Schilt, Hohenrain, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Aber fangen wir von vorne an. Es war Dienstagmorgen, als meine ganze Familie noch am Trauern war, weil mein Grossvater gestorben war. Plötzlich kam uns in den Sinn, dass wir das grosse Haus meines Grossvaters (irgendwann) räumen müssen. Mein Grossvater war nicht arm. Ganz und gar nicht. Er war reich und hatte eine teure und grosse Villa. Dazu war er ein leidenschaftlicher Sammler. In seinem Keller bewahrte er seinen gesammelten Kram auf. Diesen Keller mochte niemand. Mein Bruder und ich nannten ihn auch Eis-Labyrinth. Es gab tausend Türen, bis man überhaupt zum Keller gelang. Und wenn man sein Ziel erreicht hat, muss man sich durch die vielen Sammelstücke durchschlängeln. Und das Wichtigste: man darf nichts berühren! Dazu herrschen in diesem Raum deutliche Temperaturen unter Minus. So fühlt es sich zumindest an. Dann gab es noch die letzte Tür. Das war die einzige Tür, die aus Metall bestand. Es war meinem Grossvater sehr wichtig, dass nur er diese Tür betrat. Nicht einmal einem seiner sechs Söhne sagte er, was sich dahinter befindet. Es sollte alles geheim bleiben. Und das ist es immer noch. Aber nicht mehr lange. Eine Woche später machten wir uns an die Arbeit den Keller zu räumen. Meine ganze Familie schmiss sich in die Arbeitskleider. Meine Mutter war voll motiviert. Mein Vater pfiff vor sich hin. Mein Bruder und ich waren noch müde, weil es 8 Uhr morgens war. Wir stiegen die Treppe hinunter durch die vielen Türen bis zum Keller. Während ich mich noch zweimal wärmer anzog, packten meine Eltern die “wertvollen” Sammelstücke in Kisten. Am Abend hatten wir nur noch eine Türe vor uns, die geheime Metalltür! Da wir alle Respekt hatten, was sich hinter dieser befand, beschlossen wir noch eine Nacht darüber zu schlafen. Weil es einfacher war, übernachteten wir im Haus des Grossvaters.

In der Nacht wachte ich mehrmals auf. Jedes Mal meinte ich ein Piepen gehört zu haben. Aber ich dachte mir dabei nie etwas, bis ich zum sechsten Mal aufwachte. Ich stand auf und ich merkte, dass das Piepen aus dem Keller kam. Dann stieg ich eben in den Keller. Ich sah erstaunlicherweise, dass die Metalltüre offenstand. Waren meine Eltern immer noch am Räumen? Hinter der Metalltüre befand sich ein Schrank. Aus diesem schien ein Licht heraus. Es hingen überall Spinnennetze dran. Meine Eltern waren nirgends zu sehen und ich bekam Panik und rannte mit klopfendem Herzen durch das ganze Wirrwarr des Kellers, um meine Eltern zu rufen. Da die Metalltüre nicht beschädigt war, schien sie jemand geöffnet zu haben. Und immer noch leuchtete es aus dem Schrank, dass es einem die Sicht versperrte. Vorsichtig näherten wir uns dem Schrank und sahen was das Licht und das Piepen verursacht hatte. Das Möbelstück war voll mit Computerutensilien und einer Anlage. Ich fand einen Zettel von meinem Grossvater auf der Tastatur. Darauf stand eine Nachricht, mit der wir nicht gerechnet hatten. Liebe Familie, jetzt erfährt ihr es. Ich beschäftige mich seit 18 Jahren mit der Computertechnik. Ich habe viele Menschen durch das Internet kennengelernt unter anderem Robert Weiss. Ich vertraute ihm immer. Jetzt bin ich krank geworden und habe mitbekommen, dass er meine grösste Erfindung klauen will. Doch ich habe diese Sache verschlüsselt und selbst er kann sie nicht entschlüsseln. Der Chip für den Tresor ist in meinem Backofen versteckt. Meine Erfindung ist ein Computerprogramm für blinde Menschen. Es hilft ihnen überall auf der Welt jederzeit alles zu finden und zu wissen, wo sie sind.

Was für ein kluger, grossartiger Grossvater!