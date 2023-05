Klub der jungen Geschichten Der Delfin Mia Engel, Luzern, 6. Primar

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher», sagte mein Cousin Louis zu Tante Olga, als es schon Abend war.

Als ich und mein kleiner Bruder Lukas zu unserer Tante ans Meer fuhren waren wir überglücklich unseren Cousin Louis wieder zu sehen. Louis war ungefähr fünf Jahre alt, wie Lukas. Er hatte manchmal blöde Ideen, wie an dem Tag, an dem das alles anfing. Wir waren schon drei Tage bei Tante Olga, als sie ins Nachbardorf einkaufen ging. Ich hatte mir es mit einem Buch auf den Liegestuhl vor dem Haus gemütlich gemacht und bin kurz eingeschlafen. Als ich wieder aufwachte sah ich am Strand wie Lukas und Louis in ein Gummiboot stiegen und ein paar Meter ins Meer hinaus fuhren. Ich rannte an den Strand, doch das Gummiboot war schon mindestens fünf Meter vom Strand entfernt. Ich rief nach meinem kleinen Bruder und Louis, doch die fanden ihre kleine Bootfahrt so lustig, dass sie mich überhaupt nicht hörten. Zum Glück hatte ich meine Badesachen unter meinen Kleidern an, so konnte ich dem Gummiboot folgen. Doch die zwei Paddelten immer weiter hinaus. Dann wurden die Wellen stärker. Ich verlor das Gummiboot immer für längere Zeit aus den Augen. Nach einer grossen Welle schlug mir plötzlich etwas Hartes auf den Kopf und ich wurde für ein paar Sekunden ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam war ich unter Wasser. Ich wollte gerade nach oben schwimmen und Luft holen, als ich etwa zwei Meter unter mir in einer Felsspalte ein Delfin sah, der mit der Flosse in einer Koralle festhing, die eine Schwanzflosse war weiss. Er sah mich mit grossen schwarzen Augen an, da konnte ich nicht anders und schwamm zu ihm runter zur Felsspalte. Ich rüttelte so fest an der Koralle, dass der Delfin sich befreien konnte. Er schupste mich noch einmal liebevoll an, dann schwamm er aus der Felsspalte. Ich schwamm auch aus der Felsspalte und schnell an die Wasseroberfläche. Da sah ich das Gummiboot in den Wellen schaukeln. Ich schwamm so schnell es ging zum Gummiboot. Als ich mich am Rand hochziehen wollte, kamen Lukas und Louis zu mir an den Rand gekrabbelt und das Boot fing gefährlich an zu schwanken. Plötzlich kreischte Lukas und zeigte hinter mir aufs Wasser ich drehte mich um und sah eine Flosse, eine Haiflosse mir blieb vor Schreck fast das Herz stehen. Der Hai kam immer näher und als ich gerade dachte, er würde mich auffressen, schoss vor mir ein Delfin in die Luft und attackierte den Hai. Der Delfin ärgerte den Hai sehr, doch hatte nicht so grosse Chancen. Dann tauchte er ab, ich dachte schon er hatte aufgegeben, doch dann kam er wieder zurück, aber nicht allein. Neben ihm tauchten noch mehr Delfine auf. Alle zusammen gingen auf den Hai los, der Hai schwamm schnell davon und tauchte ab. Lukas und Louis paddelten in Richtung Strand. Ich strich dem Delfin noch einmal über den Rücken und schwamm zu Lukas und Louis an den Strand. Zum Glück kam Tante Olga gleich nach Hause. Natürlich war ich wieder schuld an allem, aber als ich Tante Olga alles genau erklärt habe, war sie auch wütend auf Lukas und Louis. Doch etwas habe ich Tante Olga nicht erzählt, nämlich von dem Hai und dem Delfinen. Dann als ich gerade verträumt auf das Meer hinaus schaute, sah ich, wie eine Flosse aus dem Wasser spritzte, die eine Schwanzflosse war weiss. Es sah so aus, als würde mir jemand winken.