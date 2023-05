Klub der jungen Geschichten Der, der mit dem Vampir tanzt Tim Wyss, Geuensee, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging auf ihn zu und öffnete ihn. Aus dem Schrank kam eine kleine, herzige Fledermaus. Die kleine herzige Fledermaus wird zu einem grossen bösen Vampir. Der Vampir jagte mich durch die ganze Stadt: Zuerst rannte ich hoch in mein Zimmer im zweiten Stock. Von dort aus ging ich durchs Fenster und die Regenrinne hinunter. Draussen war es sehr dunkel. Als ich auf dem Boden ankam, sah ich gerade, wie der Vampir aus der Haustür gerannt kam. Ich ging blitzschnell ins Baumhaus hoch. Ich dachte, dass ich da oben in Sicherheit wäre. Doch ich habe mich geirrt. Der Vampir kam zu mir hoch und ich erschrak, als ich seine spitzigen Zähne sah. Zum Glück hatte ich hinten am Baumhaus ein Seil angemacht. Ich stieg da runter und versteckte mich unter der Bank vom Nachbar. Zuerst lief der Vampir an mir vorbei, doch dann sah er mich unter der Bank und ich wusste, ich muss schnell weg. Neben dem Grundstück vom Nachbar war zu meinem Glück ein Wald, in dem ich mich verstecken konnte. Ich rannte in den Wald und es war ein bisschen gruselig. Ich war noch nie so spät in dem Wald, denn es war schon Nacht. Dann sah ich die spitzen Zähne des Vampirs. Ich rannte aus dem Wald und in den Zoo. Ich musste über einen Zaun klettern und ich dachte, Vampire können bestimmt nicht klettern. Leider täuschte ich mich und der Vampir kletterte ebenfalls über den Zaun. Ich rannte davon und direkt ins Affenhaus. Obwohl die Affen laut schrien, hörte ich den Vampir: «Blut, ich will Blut!» Ich rannte immer schneller, doch der Vampir war auch schnell. Ich musste schnell handeln und deshalb ging ich aus dem Zoo und in die Schule. Ich rannte in die Turnhalle und dann holte ich mehrere Bälle und warf nach dem Vampir, doch er biss in die Bälle und die Luft ging raus. Ich ging durch das Fenster und rannte dann zur Kirche. Es war schön ruhig, doch dann gab es einen Knall und der Vampir kam herein. Ich sprang von der Bank auf und rannte durch einen Seitengang hinaus. Vor der Kirche war ein grosser Baum und ich kletterte hinauf. Als ich oben ankam, fiel mir ein, dass der Vampir gut klettern konnte. Ich wollte gerade hinunter, doch da kam der Vampir aus der Kirche und ich dachte mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ich sprang vom Baum hinunter. Ich rannte um mein Leben die Strasse hinunter. Plötzlich sah ich in grosser Schrift MIGROS. Ich rannte möglichst schnell in die Migros. Ich wartete hinter einem Regal und als der Vampir kam, warf ich das Regal auf ihn. Das verschaffte mir einen Vorsprung. Als ich an der Schule vorbeikam, sah ich wie Licht aus dem Fenster des Direktors kam. Ich sah auf die Uhr und sah, dass es schon 6:45 Uhr war. Ich rannte also in die Schule und dann zum Büro des Direktors. Als ich die Tür öffnete, sah ich, dass der Direktor ein Zombie war. Also rannte ich wieder aus der Schule. Draussen stand der Vampir und schaute mir in die Augen. Ich dachte, ich wäre tot. Genau im richtigen Moment ging jedoch die Sonne auf und der Vampir wurde wieder zur Fledermaus. Ich ging nach Hause und legte mich in mein Bett. Zum Glück ist das nicht in echt passiert, sondern ich habe es nur geträumt.