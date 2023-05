Klub der jungen Geschichten Der Diebstahl Noura Wallimann, Sarnen, 5. Primar

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.»

Als ich heute Nachmittag in den Keller ging, um mir mein Skatebord zu holen, sah ich plötzlich in unserem alten Schrank ein Glitzern und Funkeln. Ich ging zum Schrank und spähte hinein, da sah ich Goldketten, Silberringe und vieles mehr. Ich nahm mein Skatebord und ging mit meinen Freunden Skaten. Konzentrieren konnte ich mich aber nicht, meine Gedanken waren vollkommen beim Schrank und beim Schmuck. Irgendwann hielt ich es nicht mehr aus und erzählte die ganze Geschichte meinen Freunden. Wir rannten so schnell wir konnten in den Keller. Als wir im Keller ankamen, rannten wir zum Schrank. Meinen Freunden stockte der Atem, wir betrachteten den Schmuck, bis wir ein Knacken gehörten. Wir zuckten zusammen und wurden richtig nervös. Ich dachte, es wären meine Eltern, aber als wir tiefe Stimmen gehört haben, wussten wir, dass es nicht meine Eltern waren. Ich schloss schnell den Schrank ab und wir versteckten uns hinter einem Ersatzreifen und hielten unseren Atem an. Zwei grosse, muskulöse Männer… ich bekam einen Riesenschreck, weil ich die Männer noch nie gesehen habe. Sie waren maskiert und hatten einen schweraussehenden Sack mit sich getragen! Die Männer lachten böse und unterhielten sich über ihr neues Leben in den USA. Bis der eine Mann mit der Donald Duck Maske merkte, dass der Schrank abgeschlossen wurde. Sie gerieten in Panik und befürchteten das Schlimmste. Der andere Mann mit der Mickymaus Maske sagte aufgelöst: „Hat die Familie den Schmuck gefunden?“, der andere erwiderte entschlossen: „Wir müssen diese verfluchte Familie abhalten zur Polizei zu gehen!“ Da ist das passiert, was in diesem Moment nicht hätte passieren sollen: meine beste Freundin musste niesen, weil sie allergisch auf Staub reagierte. Die Männer hoben ihre Köpfe und Donald Duck sagte erschrocken: „Wer war das?“ Mickymaus antwortete ruhig: „Das war doch bloss eine Katze.“ Wir hielten unseren Atem an. Da schimpfte Donald Duck: „Komm wir gehen, bevor uns jemand hier erwischt!“ Wir trauten uns noch eine ganze Weile nicht aus unserem Versteck, bis ich merkte, dass meine Füsse eingeschlafen waren. Wir gingen langsam und ängstlich aus dem Keller in unseren Garten. Wir waren uns einig, dass die Männer gestoppt werden müssen. Wir schmiedeten einen Plan. Wir wussten, dass die Männer wieder kommen würden und wir dann den Chef der Diebstahlbande sehen würden. Da sagte ich: „Wir dürfen nichts unseren Eltern erzählen, die würden sofort die Polizei informieren!“ Da waren meine Freunde und ich uns einig. Wir mussten die Bande auf frischer Tat ertappen. Da beschlossen wir noch mal in den Keller zu gehen, um alles zu untersuchen. Vielleicht hätten wir etwas gefunden, was uns weitergebracht hätte. Wir rannten in den Keller und sahen sofort einen Zettel am Boden! Ich nahm den Zettel in die Hand und las laut vor: „Treffpunkt 17.00 Uhr, sonntags bei der Bank beim Einkaufszentrum in der Nähe des Pferdehofs“ Mir blieb die Luft weg als ich las, was sie vorhatten. Ich sah meine Freunde an und bemerkte, dass alle kreidebleich waren. Da wussten wir alle, dass wir uns am Sonntag trafen. Diese Nacht schlief ich nicht gut. Um 17.00 Uhr lief ich zur Bank, wo meine Freunde mich schon erwarteten. Sie sagten aufgekratzt, dass die Diebe schon in der Bank seien, und sie eine Pistole dabei haben. Ich erschrak, da rannten die Beiden schon wieder aus der Bank mit ihrem vollbepackten Sack auf der Schulter. Wir rannten ihnen hinterher und sie bedrohten uns mit der Pistole. Da kamen schon die Polizeiautos und die Diebe liefen den Polizisten direkt in die Arme. Die Diebe landeten für lange Zeit hinter Gitter…