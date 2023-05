Klub der jungen Geschichten Der Diebstahl Lisa Theiler, Schüpfheim, 6. Primar IS KE

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.» Zuerst kommen die Haupt Personen. Das sind: die alte Frau, der Hund, der Polizist und die Diebin. Der Haupt Ort: Altersheim in der Stadt. Es war an einem schönen Abend und die alte Frau ging ins Bett.

Die alte Frau war sehr müde. Als die alte Frau eingeschlafen war, kam die Diebin und stahl sehr viel Schmuck. Der Einbruch bemerkte niemand. Die alte Frau wachte auf. Sie war sehr erschrocken, weil der Schmuck gestohlen wurde. Die alte Frau rief den Polizisten an. Der Polizist sagte: «Wo ist der Tatort?» Die alte Frau sagte: «In dem Altersheim in der Stadt.» Der Polizist sagte: «Ich komme, in 5 Minuten bin ich bei ihnen.» Der Polizist ging ins Auto fuhr zu der alten Frau. Die alte Frau hatte einen Hund. Der Polizist schaut sich um, aber er fand keine Spuren. Der Polizist ging wieder in die Polizei wache. Der Polizist war am Heraus finden, wer die Diebin war. Aber er fand nichts raus. Doch dann hatte die alte Frau schon wieder angerufen.

Der Polizist nahm seinen Hund mit. Der Polizist nahm den Hund zur alten Frau mit. Die alte Frau war sehr happy, als sie den Polizisten mit dem Hund sah. Der Polizist sagte zum Hund:” Such nach einem Dieb!” Der Hund schnupperte, doch er fand im Wohnzimmer nichts. Der Hund ging zum Bett von der alten Frau. Der Hund bellte sehr laut. Der Polizist hatte zum Hund gesagt: «Aus!” Der Polizist ging unter das Bett. Der Polizist hatte einen Hinweis gefunden. Es war Schmuck

Der Polizist ging in die Polizeiwache. Die Diebin ging diese Nacht wieder einbrechen. Die Diebin ging um Mitternacht zur alten Frau. Aber die alte Frau ging heute Nacht nicht ins Bett, weil sie die Diebin fotografieren wollte. Da kam die Diebin und brach ein.

Die alte Frau hatte ein Foto von der Diebin gemacht. Der Polizist ging wieder zur alten Frau. Der Polizist hatte im Wohnzimmer nichts gefunden. Der Polizist ging nach draussen und fand eine Pistole. Die alte Frau hatte den Polizisten das Foto gezeigt. Der Polizist hatte eine Vermutung, wer es war. Der Polizist sagte zur alten Frau: “Ich kümmere mich darum!” Der Polizist rief die Polizisten an und sagte: “Geht zum Schmuckladen!” Der Polizist ging zu der Chefin vom Schmuckladen” Sie sind verhaftet wegen einem Diebstahl!” Der Polizist hatte die Diebin gefangen genommen. Der Polizist wollte wissen, warum sie bei der alten Frau eingebrochen hatte. Die Diebin hatte nichts gesagt. Der Polizist sagt wütend:» Sie müssen einen Monat ins Gefängnis!”