Klub der jungen Geschichten Der dunkle Schatten Levin Schmid, Steinhausen, 4.Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich schlich zu dem Schrank, doch plötzlich sah ich einen dunklen Schatten auf mich zu rennen. Er sprang auf mich und begrub mich unter sich. Ich rief um Hilfe, aber niemand hörte mich. Der Schatten fesselte mich und stülpte mir einen Kartoffelsack über den Kopf. Ich spürte, wie ein grosser Hammer mich KO schlug. Nach ein paar Stunden wachte ich auf und wusste nicht wie mir geschah. Ich sah in den Spiegel und erblickte eine grosse Beule auf meinem Kopf. Ich berührte sie leicht. Schnell nahm ich den Finger wieder vom Kopf, weil es unheimlich schmerzte. Leise Schritte näherten sich. Doch was war das? Ich drehte mich um und sah wieder den dunklen Schatten. Ich begab mich sofort in Kampfposition, falls der Schatten mich bekämpfen wollte. Doch es war schon zu spät, die Gestalt riss die Schranktür auf und checkte mich in den Schrank und schloss den Schrank ab. Ich wollte mich im Schrank umsehen aber das grelle Licht blendete mich, meine Augen mussten sich erst einmal an die Helligkeit gewöhnen. Nach ein paar grellen Minuten schlich ich im Schrank herum. Der Schrank war viel grösser als ich dachte. Ich lief zum Licht. Nach ein paar langen Minuten kam ich zur Lichtquelle, die mich geblendet hat. Leise schlich ich mich immer näher an den Schrank. Ich tastete mich mit der Hand voran. Genau vor der Quelle blieb ich ruckartig stehen. Ich streckte meinen Arm aus und stach durch die Lichtquelle. Mit der Hand ergriff ich etwas Festes. Der Gegenstand war schuppig, hart und lang. Eine grosse Angst breitete sich in mir aus. Der Gegenstand hatte sich bewegt! Etwas zog mich in die Lichtquelle. Ich konnte keinen Widerstand zeigen und liess mich in die grelle Lichtquelle ziehen. Als erstes meine Arme, dann die Beine, der Bauch und am Schluss der Kopf: „Wow!“, rief ich, als ich einen dreiköpfigen Drachen erblickte. Er spie Feuer. Er war wohl nicht so erfreut, dass ich gekommen war, denn er holte mit den Tatzen aus und schlug nach mir. Ich sah mich um und erblickte ein riesiges Laserschwert. Ich rannte zu ihm, während dem wich ich einem Tatzenschlag aus. Ich nahm das riesige Laserschwert und zielte auf den Drachen. Gerade als ich das Laserschwert abschalten wollte, stach ein dünner Laserstrahl in den Drachenbauch. Der Drache fiel um. Ich strahlte übers ganze Gesicht. Ich stieg auf den Drachen und stiess ihm mein Laserschwert in den Bauch. Ich kletterte wieder runter und ging wieder durch die Lichtquelle. Ich dachte mir, dass das ein cooles Abenteuer war.