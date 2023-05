Klub der jungen Geschichten Der eine Plan Luca Studler, Buochs, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Okay zuerst mal von Anfang an, ich bin Luca und gehe in die 6 Klasse. Ich habe viele Freunde. Meine besten Freunde sind Edin, Kay und Lenny. Lenny und Kay sind nicht ganz meine besten Freunde, aber sehr gute Kollegen. Wir liefen einmal alle zusammen von der Schule nach Hause. Auf dem Weg trafen wir Karl und seine doofen fiesen Jungs. Sie fingen wie immer an uns zu provozieren.

Ich bin nicht sehr geduldig und fing an, sie zu beleidigen. Meine Kollegen machten mit. Weil wir nicht die Hellsten waren, fingen wir an zu prügeln und schlussendlich kam ein Mann und setzte uns auseinander. Aber dann verschwanden wir ohne Wunden nach Hause.

Zu Hause sagte ich meiner Mama: «Ich gehe mit Edin, Kay und Lenny nach draussen.» Wir wollten es den fiesen Jungs zeigen, dass nicht nur sie die grossen sind. Kay kann sehr schnell Pläne aushecken und hatte schnell einen Plan, wie wir es den fiesen Jungs zeigen können. Der Plan lief so: Edin geht Morgen allein nach Hause, die fiesen Jungs werden auf dem Weg nach Hause sofort zuschlagen und Edin provozieren. Dabei wissen sie nicht, dass ich, Kay und Lenny, Edin verfolgen und rohe Eier dabeihaben werden. Unerwartet springen wir dann auf sie los und werfen die Eier.

«Das soll der Plan sein?», fragte Lenny.

«Ja, und der Plan funktioniert, glaubt mir.»

Wir glaubten Kay und gingen nach Hause.

Am Morgen darauf lief dann Edin allein nach Hause. Wir verfolgten ihn aufmerksam und warteten ab, bis Edin von den fiesen Jungs provoziert wurde. Es dauerte eine Weile, bis die Jungs kamen. Leider verfolgten die fiesen Jungs aber uns und rissen uns zu Boden.

«Was für eine Scheisse!», rief Edin und wollte ein Ei werfen, aber er traf nicht Karl, sondern mich. Das machte die Jungs noch aggressiver, die darauf auf uns einschlugen.

Karl wurde so wütend und warf Edin zu Boden. Dass wir es geschafft haben, zu entkommen, war ein Wunder, denn die fiesen Jungs waren echt stark. Die fiesen Jungs hatten keine Lust, uns zu verfolgen, darum liefen wir nach hundert Meter langsamer, um uns eine Verschnaufpause zu gönnen.

Lenny sagte wütend: «Ich dachte, der Plan funktioniert?!»

«Sorry», erwiderte Kay.

«Nie wieder einen Plan von Kay, bitte», sagte ich.

«Da bin ich auch dafür», sagte Edin erschöpft.

Lenny stimmte da auch zu. Kay fand selbst, dass der Plan ein Reinfall gewesen war. Aber das war ja nicht das erste Mal, dass Kay einen Plan vergeigt hatte.

«Wenn schon. Wir haben es den fiesen Jungs gezeigt», sagte Edin.