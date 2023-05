Klub der jungen Geschichten Der erste Mensch der durch die Zeit gereist ist David Bucher, Sursee, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging zum Schrank und wie näher ich kam, so heller schien das Licht. Ich öffnete den Schrank. Da war ein dunkles Portal. Ich steckte meine Hand ins Portal und sie war einfach weg. Ich nahm sie sofort wieder raus vor Angst. Ich dachte ich sollte es meiner Familie zeigen, aber sie nervten mich immer. Ich ging zum Schrank und macht die Schranktüre zu und ging durch das Portal. Dann traute ich meinen Augen nicht mehr. Da waren fliegende Autos, tausende Meter hohe Gebäude. Es sah alles so neu aus. Ich wollte wieder zurück in mein Haus in Madrid. Aber es war nirgendwo ein Portal. Ich fragte jemanden, wo wir hier sind. Er antwortete: «In Sursee.» Ich fragte: «Wo liegt Sursee?» Er antwortete: « In der Schweiz.» Ich wollte aber wieder zurück zu meiner Familie in Spanien. Ich vermisste Madrid jetzt schon. Ich fragte mich aber, warum alles so neu aussieht. Ich fragte den Typen. Er antwortete: «Weil wir im Jahr 10'000 leben. Ich bekam einen Schock. Vor 5 Minuten war ich noch im Jahr 2023. Und plötzlich war der Mann weg. Ich musste wieder zurück. Dann ist mir etwas aufgefallen. Der Mann der hinter mir steht, hat alles gehört. Dann hat der Mann hinter mir gesagt: «Ich kann dich wieder zurückbringen.» Ich drehte mich um und hab angefangen zu zittern. Vor Angst. Der Mann hatte eine Waffe in der Hand. Ich tat meine Hände hoch und sagte: «Bitte lass mich in Ruhe und ich will noch leben.» Er sagte nur: «Ich will dir helfen, du musst keine Angst haben.» Ich machte meine Hände runter und sagte: «Wie willst du mir helfen? Du bist irgendein Typ mit einer Waffe in der Hand». Plötzlich zielte er auf mich. Ich wollte wegrennen aber er entsicherte und schoss auf mich. Plötzlich wachte ich auf. Ich war in meinem Bett und dachte es wäre ein Traum. Aber ich hörte jemanden rennen. Es war meine Mutter. Sie sagte: «Wo warst du?». Ich sagte.