Klub der jungen Geschichten Der Fall der seit 10 Jahren nie gelöst wurde Alijandra Schurtenberger, Hochdorf, 5.Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, denn seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Also ging ich hin und suchte zuerst ein sehr altes Buch, das auch seit Ewigkeiten niemand mehr benutzt hat. Doch als das Licht heller und heller wurde als ich in der nähe vom Buch war wurde ich zu neugierig und öffnete den Schrank in dem Schrank befand auf den ersten Blick Garnichts doch als ich danach genauer schaute sah ich Blutt aber das spitzele ist das man keine Leichen oder anderes sieht das ein kleiner Hinweis sein könnte.

Und ihr müsst wissen das ich Namens Doktor Frank und meine Kollegin Namens Assistentin Lina sollten das hier durchforschen. Aber wie es aussieht, können wir keine Auskunft geben darüber. Als ich aber diesen Eintrag machen wollte und dann auch ein Foto schissen wollte hörten wir ein richtig lautes schreien also gehen wir nachsehen und da sehet mal an da liegt eine Leiche, aber seltsam ist daran das uns die Leiche vorher gar nicht aufgefallen ist und die schreiende Person nach meinem gehör eine Frau sein sollte ist auch Weeg. Aber als mir als Detektiv klar geworden ist das die Leiche von der schreie her von der Frau gewesen sein könnte gingen wir wieder aus dem Keller und was dann im Keller passiert ist, erratet ihr nie. Den als mir das eben klar wurde das hier etwas Menschenfressendes herumlauert wisst ihr wahrscheinlich, was ich zuhause geholt habe, nämlich eine Pistole. Meine Kollegin hat auch eine Pistole genommen damit sie überlebt anschliessend gingen wir mit dem Auto wieder in den Keller und vor uns lag die Leiche und meine Kollegin erschrak sich übelst doll. Einige Stunden später hörten wir ein Geräusch, und zwar ein Schmatzen. Wir gingen Nachschauen und dann stand dort der Zombie und dann wurde uns klar, wieso die Leiche dort liegt und warum die Frau geschrien hat. Der Zombie war gerade dabei eine Tote Person zu essen, aber dann hat er uns bemerkt und rennt auf uns zu. Aber zum Glück haben wir noch Munition und konnten dann den Zombie töten. Als er sich nicht mehr bewegte gingen wir weiter zur Toten Person so wie es aussah hat der Zombie schon viele Leute gekillt. Und später hörten wir dann nochmal ein Schmatzen in einem weiteren Raum. Was wir aber nicht wussten war das dort auch ein Zombie war. Also gingen wir rein aber der Zombie war längst weg. Und er tauchte aus dem nichts hinter uns auf, ohne dass wir es bemerkten. Plötzlich spürte ich einen Riesen schmerz. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken was passiert ist, und zwar ist der Zombie hinter mir gewesen und hat mir in den Hals gebissen. Als er ein Stück von meiner Haut ausgerissen hat viel ich tot um. Meine Kollegin merkte nicht, dass ich tot war und bevor sie es überhaupt merken konnte, hat der Zombie sie auch schon in den Hals gebissen und ein Stück von ihrer Haut ausgerissen.

Später kam eine Person, die hat uns dann gesehen und ging zur Polizei. Währenddessen kaute der Zombie auf uns rum. Als die Polizei in die anderen Räume ging sahen sie einen Zombie. Alle anderen Räume hatte die Polizei nicht durchsucht, weil das zu gefährlich wäre. Also gingen sie aus dem Keller und hofften das keine Mord Anfälle mehr passierten.

10 Jahre später

Sie hatten den Fall noch immer nicht gelöst, aber was später dann passieren könnte weiss niemand.

Ende.