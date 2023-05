Klub der jungen Geschichten Der Fall des Detektivs John Scheidegger, Wilen, 5. Primar

(chm)

Der Fall des Detektivs

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich ging hinein, doch plötzlich kam ein Mann von hinten. Um zu verstehen, was geschehen war, müssen wir ein bisschen zurück gehen. Ich war im Büro in Tokio. Ich war sehr beschäftigt mit dem Fall vom Mord des Weisen. Ich war sicher, dass ich diesen Fall in etwa zehn Tagen gelöst haben würde, doch bereits fünf Tage später folgten die Hinweise irgendwo anders. Ich verfolgte diese so lange, bis sie deutlich waren. Ein Mann ging in ein Haus und diesen Mann, dachte ich, war sicher der Mörder. Doch als ich in das Haus ging, war er verschwunden. Doch plötzlich hörte ich einen Mann schreien, als wäre er am Sterben. Ich folgte den Schreien in den Keller, als es plötzlich still wurde, als ob jemand gewollt hätte, dass ich hierherkomme. Doch dann kam ein Mann und öffnete den Schrank. Dort war eine Treppe und unten war eine Tür, die mit „Keller“ beschriftet war. Dann verschwand der Mann wieder.

Ich stieg in den Keller. Dort sah alles vorerst normal aus, als ich plötzlich einen Schrank erblickte, der aussah, als wäre er seit Ewigkeiten nicht geöffnet worden und er öffnete sich von selbst. Aus dem Schrank sprang ein Mann heraus, er packte mich und ich verlor die Besinnung.

Als ich wieder zu mir kam, war ich in einem komischen Raum. Dort waren Spielzeuge, alte Konsolen und anderes Zeug. Doch etwas kam mir bekannt vor, nämlich ein Diamant, von dem ich sicher war, dass er einem Verstorbenen gehörte, weil an ihm ein kleiner beschrifteter Zettel hing, auf welchem der Name Daniel stand. Und genau gestern war ein Mann namens Daniel ermordet worden. Wie er gestorben war, wusste keiner genau. Möglicherweise waren alle Gegenstände, die hier herumlagen, gestohlen.

Doch dann hörte ich plötzlich ein paar Männer sagen: „Er weiss zu viel. Töten wir ihn, bevor er mit diesem Wissen rauskommt!“ Ich wusste jetzt, wieso sie mich hierhergelockt hatten. Sie wollten mich töten, denn sie fürchteten, dass ich sie und ihr Geheimnis verraten könnte.

Obwohl ich nicht wusste, was es war, war ich mir sicher, dass es etwas mit den Leuten, die sie getötet hatten zu tun haben musste. Ich wollte mehr wissen, aber ich konnte hier nicht bleiben, weil die anderen mich töten würden und die Polizei konnte ich nicht anrufen, weil es keinen WLAN-Empfang gab. Also rannte ich so schnell wie möglich zum Ausgang, als mich plötzlich die Männer umringten. Ich wurde auf einem Stuhl festgebunden und dachte, dass dies mein Ende wäre. Aber da sah ich ein Messer, das sie auf dem Stuhl, auf dem ich sass, vergessen hatten. Ich konnte es knapp erreichen, weil es sehr nahe bei meinen Händen lag. Damit schnitt ich die Seile durch und war frei. Doch dann kamen die Männer. Ich wusste, es würde ein harter Kampf werden. Einer griff mich an. Ich konnte mich knapp wehren und dann stach ich ihn in ins Bein. Er schrie vor Schmerz und fiel in Ohnmacht. Wir kämpften lange, aber schliesslich hatte ich alle Angreifer besiegt. Ich ging raus und rief die Polizei. Sie kamen und nahmen die Männer fest. Welche Strafe sie bekommen werden, wird das Gericht entscheiden müssen.

Ich machte einen langen Urlaub, um mich zu entspannen und Kräfte für neue Abenteuer zu sammeln.

ENDE