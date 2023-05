Klub der jungen Geschichten Der falsche Freund Ivan Hüsler, Hochdorf, 1. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Der Schrank wurde zwar seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet, aber geleuchtet hatte er bis jetzt noch nie. Also beschloss ich langsam auf den Schrank zu zulaufen. Ich war schon fast beim Schrank, da krachte die Schranktür auf und flog mir mitten ins Gesicht. Als ich meine Augen öffnete sah ich ein grünes Augenpaar, das mich anstarrte. Ich wollte aufstehen und wegrennen, aber ich konnte nicht, weil das Wesen mit den grünen Augen auf mir stand. Da sprach das koboldähnliche Wesen zu mir: «Hab keine Angst, ich will dir nichts tun.» Der Kobold stieg von mir herunter und ich rappelte mich auf. Ich schaltete das Licht ein. Ich drehte mich um und dann erblickte ich den in grün gekleideten Kobold. Der Kobold war etwa ein Meter gross und hatte dunkelbraunes Haar. «Ich bin Sam, ein Kobold aus Kobold City, der grössten von Kobolden bevölkerten Stadt», sagte er. Ich unterhielt mich mit Sam und ich erfuhr, warum er im Schrank war und nicht in Kobold City. Er wurde verdächtigt, dass er die Bank in Kobold City ausgeraubt haben soll. Aber er war es nicht, sein Zwillingsbruder hatte am Samstag die Bank ausgeraubt. Jetzt wurde Sam von der Polizei gesucht. Ich glaubte dem Kobold, dass er unschuldig war, also half ich ihm, sich mehrere Tage zu verstecken. Als ich ihm ein paar Tage später etwas zu Essen bringen wollte, stolperte ich über eine selbstgebaute Stolperfalle des Koboldes. Das einzige was ich noch wusste war, dass ich Sam sagen hörte: « Gib mir den Stock, den ich geholt habe, mit dem kann ich ihn Kao schlagen.» Als ich wieder aufwachte war ich in einen Helikopter gezerrt worden. Der Helikopter flog gerade mit hoher Geschwindigkeit über das Wasser. Der Helikopter landete auf einer Insel. Auf der Insel gab es auf der einen Seite Wasser und auf der anderen begann der tropische Dschungel. Die zwei Kobolde stiegen aus. Einer von den zweien war Sam und der andere Kobold glich ihm sehr gut. «Sam.» Ich wollte schreien, wurde aber von einem alten Lappen aufgehalten, den mir die Kobolde in den Mund gestopft hatten. Ich wurde aus dem Helikopter gezerrt. Ich probierte mich zu befreien, aber die Fesseln waren so stark um mich gebunden, dass ich mich kaum bewegen konnte. Sam rief: «Ihr könnt rauskommen, wir sind es, Sam und Fritz.» Als er fertig gesprochen hatte, kamen ca. 200 Kobolde aus dem Dschungel. Die Fesseln wurden mir gelöst aber ans Abhauen konnte ich nicht denken, weil sich eine Traube aus Kobolden um mich gebildet hatte. Ich wurde in den Dschungel hinauf gejagt. Im Dschungel war ein kleines Dorf erbaut worden. Sie trieben mich auf ein hölzernes Gebäude zu. Fritz öffnete die Tür und ich wurde hineingestossen. Ich lernte einen netten Helikopterpilot kennen, der auch gefangen gehalten wurde. Eines Abends war es so weit, wir hatten alles perfekt geplant. Wir konnten durch ein Loch schlüpfen, welches hinter das Gebäude führte. So konnten wir aus dem hölzernen Gebäude flüchten. Wir eilten zum Strand und da erblickten wir ein kleines Fischerboot. Nach mehreren Tagen ausharren auf dem Schiff, erreichten wir das Festland.