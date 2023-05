Klub der jungen Geschichten Der falsche Mord Elena Huber, Sempach, 5. Primar

(chm)

Es war einmal ein kleines Mädchen mit ihrer Jungen Mutter. Der Vater war schon lange $gestorben. Eines Tages ging das Mädchen namens Anna in den Keller. Plötzlich hörte sie eine leise tiefe Stimme aus der Wand! Sie rannte sofort hoch und erzählte alles ihrer Mutter. Ein paar Tage später ging sie wieder runter und entdeckte etwas! Sie macht das Licht an und sah eine Tür. Anna war sich nicht sicher, ob sie die Tür aufmachen soll. Aber sie getraute sich dann schlussendlich. Was Anna dahinter sah, war entsetzlich! Es war eine Leiche, die aussah wie ihr Vatter. Anna ging weiter hinein mit Angst und Schrecken. Dass sie etwas Schreckliches erwartet. Aber was sie sah, war schlimm sehr schlimm es war einen alten schrumpeliger Mann. Der Mann fing plötzlich an zu reden! Anna schrie so fest wie ihre Kelle konnte! Der Mann war aber eher in Stimmung Anna zu beängstigen er flüsterte Anna ins Ohr, wenn du nicht so enden willst wie dein Vater dann trink aus dieser Flasche und gehe nach Hause und sage nichts an deiner Mutter. Anna ging, wie der alte Mann sagte rauf. Oben angekommen stellte sie die Flasche auf den Tisch daraufhin setzte sich ihre Mutter an den Tisch und Trank einfach aus der Flasche! Anna war sehr wütend und sagte „Mama du darfst nicht aus der Flasche trinken, die war für mich!“ Wütend stampfte sie davon. Aber als sie zurück schaute lag ihre Mutter auf den Boden! Sofort rief sie den Kranken Wagen, aber die sagten das sie nicht mehr zu retten ist. Anna brach in Tränen aus fast der ganze Boden war nass! Plötzlich bemerkte ich das der Mann mich umbringen wollte! Ich ging zu meiner Freundin Laura und sagte ihr alles. Als sie mit einem verdatterten Gesicht und klappernden Zähnen mich anschaute sagte sie streng zu mir „du rufst JETZT die Polizei“ darauf bin ich wirklich nicht gekommen: ich rufe natürlich gleich danach die Polizei, die es mir fast nicht abkaufte, aber ich brachte sie noch dazu. Sie nahmen den Mann fest und brachten ihn in seine Zelle. Ich war beruhigt, aber es war noch nicht alles geklärt. Wieso wollte der Mann, der komischerweise keinem Namen hatte, mich umbringen und mein Vater gleich dazu. Ich musste ihn zur Rede stellen! Eine Stunde später wusste ich alles wie er heisst und wieso sie mich und mein Vater umbringen wollte. Der Mann heisst nämlich Rolf und wollte uns ermorden, weil er Mama liebte, aber sie verabscheute ihn darum wollte er das ihm nichts mehr im Weg steht und wollte mich und Papa loswerden, ist ihm aber nicht gelungen. Danach wurde ich leider in ein Waisenhaus gebracht, aber es war gar nicht so schlimm, alle Kinder waren nett.