Klub der jungen Geschichten Der falsche Verdacht Leya Flecklin, Hünenberg See, 6. Primar

(chm)

Der falsche Verdacht

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Hallo, ich bin Jonas und ich führe zusammen mit meinen Eltern ein BedundBreakfast. Hier passieren witzige, komische, tolle und weniger tolle Dinge. Aber damit hätte niemand gerechnet.

Es war Dienstag, nicht so viel Betrieb, also wir hatten nur zwei Pärchen zu Gast. So konnte ich meine beste Freundin zum Übernachten einladen. Und nein, ich bin nicht in sie verknallt, wir sind nur beste Freunde. Während der Woche würde ich sie eigentlich nie zu mir einladen, weil es sich nicht mit der Schule verträgt. Aber da es Frühlingsferien waren, durfte und wollte ich sie zu mir einladen. Als sie am späten Nachmittag bei mir ankam, ahnten wir noch nicht, dass diese Übernachtung die spannendste unseres Lebens sein würde. Wir richteten in meinem Zimmer einen Mix aus Matratzen-, Kissen- und Discofläche ein. Lisa fragte mich dann, ob irgendetwas Spannendes in den letzten Tagen passiert sei. Ich erzählte ihr von den zwei Pärchen, die bei uns untergekommen sind. Das eine Pärchen war der Meinung, dass wir ein fünf Sterne Hotel sind und das andere hatten wir nur einmal gesehen, dann als sie bei uns eingecheckt hatten. Da hatte Lisa, so heisst meine beste Freundin, die Idee, dass wir die zwei Pärchen nur so aus Spass beobachten könnten. Also man darf ja eigentlich seine Gäste nicht beobachten, aber etwas würde mich diesen Abend noch umstimmen. Als wir wenig später mit meinen Eltern beim Abendessen sassen, erzählten sie uns etwas, was uns alle schockierte. Der Juwelier, die Bank, das Schokoladenmuseum und die Apotheke wurden ausgeraubt! Doch es kam noch schlimmer. Die Polizei hatte herausgefunden, dass die Diebe bei uns untergekommen sind. Das heisst, dass wir Diebe im Haus haben! Jetzt war ich mit Lisa einer Meinung. Wir werden unsere Gäste beschatten, um herauszufinden, wer der oder die Täter sind. Wir erzählten meinen Eltern natürlich nichts von unserem Plan. Wir schwindelten ihnen vor, dass wir in meinem Zimmer eine Disco veranstalten und uns danach gruselige Geschichten im Dunkeln erzählen würden. Meine Eltern kauften uns die Geschichte ab, weil Lisa so überzeugend sein kann. Ich weiss, wovon ich spreche. Sie hatte mich mal dazu überredet, Brokkoli zu essen, obwohl ich den nicht leiden kann. Wir gingen in mein Zimmer und veranstalteten eine kurze Disco. Danach gingen wir aus dem Zimmer, schleichen war nicht notwendig, denn wenn meine Eltern fernsehen, sind sie nicht besonders aufmerksam. Ich hätte nackt Samba tanzend die Scheibe einschlagen können und sie hätten es nicht bemerkt. Dann schlichen wir rüber zu den Zimmern, in denen unsere Gäste hausten. Wir überlegten, welches dieser Pärchen wohl den Überfall verübt hatte. Beide waren sehr verdächtig. Aber Lisa meinte, dass die mit dem vielen Geld verdächtiger sind als die anderen. Wir versteckten uns hinter einer grossen Pflanze, die neben dem Zimmer des reichen Pärchens stand. Doch plötzlich hatten wir etwas viel Interessanteres gesehen. Aus der Nachbarstür kam jemand, der nicht bei uns eingecheckt hatte. Das war höchst verdächtig. Wir verfolgten den Mann. Er bemerkte uns zum Glück nicht. Im Keller angekommen, setzte er sich auf einen Stuhl und wartete. Aber auf wen? Kurz darauf kamen die zwei Pärchen und mit ihnen auch Lisa. Mist! Sie hatten sie entdeckt und mitgenommen. Ich blieb unentdeckt. So konnte ich nach oben rennen und der Polizei Bescheid geben. Wie sich später herausstellte, waren die fünf Personen Komplizen. Eine davon ist süchtig nach Schokolade und Hustensaft und deswegen ins Schokoladenmuseum und in die Apotheke eingebrochen. Und die anderen sind wegen dem Geld in die Bank und in den Juwelier eingebrochen. Es kamen alle hinter Gitter.