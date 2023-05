Klub der jungen Geschichten Der fast perfekte Bankraub Leo Körner, Walchwil, 3./4. Klasse

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Also zuerst Mal um wen es sich überhaupt handelt. Jammy und Leonardo waren damals vor 50 Jahren 30 Jahre alt. Leonardo war allerdings etwas älter. Sie zwei hatten einen Plan. Sie wollten unter eine Bank graben – ja, richtig graben. Es war zwar absurd, aber sie haben es getan. Sie hatten dafür allerdings lange gebraucht – sehr lange. Jede Nacht kamen sie und buddelten. Nach exakt vier Wochen hatten sie es geschafft. Sie hatten genau unter die Bank gegraben. Nun war die Idee den Boden vom Tresorraum aufzuschneiden. Doch leider hatten sie die Rechnung ohne den Bankwächter gemacht. Als Leonardo aus dem Loch kletterte, kam der Wächter gerade durch die Tür hinein und Leonardo wurde festgenommen. Als Jammy das hörte war er direkt weg. Nun ja, das war nicht geplant, doch wann läuft schon Mal was nach Plan? Für Jammy stand fest: «Ich hole Leonardo aus dem Gefängnis!» Das lieft spektakulär ab. Jammys Plan war es, sich als Putzmann auszugeben. Das sollte sehr, sehr schwierig werden. Denn erstmal rein zu kommen war nur schon eine Herausforderung. Er hat einen gefälschten Ausweis gemacht und mit dem kam er dann rein. Sein Plan war es, Leonardo unten beim Putzwagen reinzusetzen. Das fiel allerdings an einem Wächter auf. Der Alarm ging sofort los und es schien unmöglich. Doch dann kletterten sie über eine kaputte Hochspannungsleitung und schafften es. Irgendwie konnten sie die Polizei hinter sich abschütteln. Allerdings wollten sie den Bankraub trotz allem durchführen. Der Grund dafür war, dass sie 70 Millionen in Aussicht hatten. Diesen Bankraub wollten sie in der gleichen Nacht durchführen. Mit einem Glasschneider kamen sie von der Decke hinein und mit einem Seil seilten sie sich ab. Sie kamen sehr schnell in den Tresorraum. Die Säcke wurden prall gefüllt. Auf dem gleichen Weg wie sie gekommen waren, gingen sie auch wieder raus. Leonardo und Jammy wollten auf die Malediven, was sie auch taten. Sie kauften sich ein Haus und lebten so bis an ihr Lebensende.