Klub der jungen Geschichten Der «fast» perfekte Überfall Levin Odermatt, Beckenried, 3. Oberstufe

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen konnte. Leider zu sicher. Unserer Meinung nach war es der perfekte Plan. Wir hatten jeden Winkel der Bank genau untersucht. Jeder hatte seinen Job genaustens erledigt. Der Fahrer hatte unser Fluchtauto vorbereitet, der Sprenger hatte seine Sprengladungen für den Tresor erledigt und unser Magaziner und ich bereiteten den Rest vor. Wir wussten um welche Uhrzeit wir in die Bank einbrechen wollten. Wir wussten alles über die Bank. Also konnte dieser Überfall gar nicht schief gehen.

Am Tag des geplanten Überfalls, spürte ich die Aufregung und Vorfreude, die sich in mir regte. Edward bereitete sich, als reicher und alter Mann, vor. Er sollte die Beamten und Sicherheitskräfte ablenken, damit wir ihnen in den Rücken fallen konnten. Er gab sich als ein mexikanischer Ölmilliardär aus, der noch eine Bank suchte, um sein Vermögen aufzubewahren. Da kam Marc plötzlich und schrie: «Seid ihr bereit Millionäre zu werden!» «Wir müssen zuerst noch die Bank ausrauben», antwortete ich. «Ah ja, stimmt, aber mit unseren Vorbereitungen kann gar nichts schiefgehen», meinte er überzeugt. Als sich die Lage wieder beruhigt hatte, meinte Edward es sei doch Zeit, um aufzubrechen. Der Überfall konnte beginnen.

Wir sassen alle im Wagen und waren angespannt. Andi parkte auf einem Parkplatz in der Nähe der Bank. Marc hackte sich in die Sicherheitskameras und spielte den richtigen Film für den Tresorraum ab. Edward sass in der Limousine, die jetzt gerade bei der Bank vorfuhr. Wir sahen ihn aussteigen, begleitet von zwei Leibwächtern. Sie betraten die Bank. Unser Team schlich sich zur Bank. Beim Mitarbeitereingang stand ein Wachmann, den wir mithilfe eines Giftpfeiles ausschalteten. Wir nahmen seinen Badge und warteten auf das Signal, genauer auf den Funkspruch von Marc. Edward sollte in dieser Zeit die Angestellten ablenken. Sein Leibwächter sollte Edward bedrohen. Edward würde darauf bestehen keine Polizei zu rufen

Unser Plan ging auf. Alle Sicherheitskräfte liefen zum Schalter. Wir konnten ungehindert unseren Weg Richtung Tresorraum bahnen. Auf dem Weg erwartete uns kein gegnerischer Widerstand. Wir konnten durch den Liftschacht nach unten gehen, da sowieso der Alarm gerade lief. Unten angekommen, schalteten wir die letzten Sicherheitskräfte aus. Ich hatte ein mulmiges Gefühl, da wir so wenig Gegenwehr bekamen. Der Tresor wurde aufgesprengt. Wir gingen rein, schnappten uns das Bargeld und suchten nach unserem eigentlichen Ziel: Der Bauplan des ersten Autoprototypen. Auf dem Schwarzmarkt hatte dieser Plan einen Wert von 22 Millionen Euro. Ich fand die Mappe mit den Plänen und verstaute sie in meinem Rucksack.

Wir gingen in den Lift und warteten bis wir oben ankamen. Danach nahmen wir den Mitarbeiterausgang, da dort unser Fluchtwagen wartete.

Ich öffnete die Tür des Hintereingangs. Wir sassen alle schon im Lieferwagen, als uns allen plötzlich bewusstwurde, dass dies nicht unser Auto war! Es stellte sich heraus, dass wir in der Hitze des Gefechts in den falschen Wagen eingestiegen waren. Die Polizei war nämlich trotzdem vor Ort, da sie jemand gerufen hatte. Unser perfekter Plan wurde also durch unsere Dummheit ruiniert.

Als ich fertig mit erzählen war, herrschte eine peinliche Stille. Einer meiner Zellkameraden meinte nur, dass dies eine unterhaltsame Geschichte sei. Ich forderte einen anderen Zellkameraden auf mir seine Geschichte zu erzählen. Er begann zu erzählen: «Es begann alles damit, als ich in den Keller hinunterstieg. Dort schien ein Licht aus einem Schrank, den seit Jahren niemand mehr geöffnet hatte…».