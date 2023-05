Klub der jungen Geschichten Der FBI-Fall rund um meinen Vater Nives Harm, Oberägeri, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich nahm all meinen Mut zusammen und riss mit einem Ruck die morsche Holzschranktür auf. Was ich sah, konnte ich kaum fassen: Es war nämlich kein gewöhnlicher Schrank, sondern ein Gang, der zu zwei gruselig hellen Zimmern führte. Ich ging ins erste Zimmer und sah viele Fotos, die mit roten Fäden verbunden waren. Dann sah ich etwas Unglaubliches: Auf einem Foto war tatsächlich mein Vater durchgestrichen. Das war sehr verwirrend, da mein Vater seit ein paar Wochen tot war. Er war bei einem seiner Aufträge als FBI-Agent gestorben. Meine Mama arbeitet bei einer Zeitung, wie zum Beispiel der Londoner Times, wo Chiara und ich jetzt wohnen, weil wir uns die Wohnung in Florida nicht mehr leisten konnten. Doch bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, packten mich von hinten zwei Hände, die an der rechten Hand einen silbernen Schlangenring hatten. Dann drang mir sofort ein schreckliches, moosiges Parfüm in die Nase und der Mensch versuchte, mich zu erwürgen. Ich wurde ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, lag ich am Boden in dem Zimmer und alle Fotos waren verschwunden. Auch die Beweisstücke waren weg. Dieses Zimmer hatte definitiv etwas mit dem Mord meines Vaters zu tun.

Meine Mama und ich meldeten uns beim FBI für eine Sprechstunde. Als wir dort waren, drang mir sofort das gleiche, moosige Parfüm in die Nase. Tragen alle Menschen in London dieses Parfüm? Ich erzählte dem Chef, der mit mir auch die Sprechstunde hatte, was passiert war. Er fragte mich aus und wollte wissen, was ich wusste. Nach der Sprechstunde beschloss ich selbst zu ermitteln und erzählte dem Chef von meinen Plänen und Geschehnissen. Er stand mir immer zur Seite, aber ich erzählte ihm nicht alles, denn ich wollte den Fall immer noch selbst lösen. Komischerweise merkte er das und sehr seltsam war auch, dass mir immer, wenn ich einen Plan hatte, jemand in den Rücken fiel, als ob diese Person wüsste, was ich vorhatte. Der Chef wollte sich auch öfter mit meiner Mutter treffen und ich dachte, dass mit diesem Kerl etwas faul war. Deshalb beschloss ich, mich ins FBI zu schleichen und im Büro des Chefs nach Hinweisen zu suchen. Als ich es geschafft hatte, mich einzuschleichen, sah ich sofort auf dem Schreibtisch einen silbernen Schlangenring. Ich konnte es kaum fassen. Es war tatsächlich der Mensch, der versucht hatte, mich zu erwürgen. Ich wollte sofort zur Polizei gehen, doch dann sah ich, dass ich keine Beweisstücke hatte. Also versteckte ich schnell eine Höraufnahme, damit ich sie auf meinem Handy hören konnte. Ganz plötzlich kam ein Telefonat und ich hörte zu. Er sagte: «Die Kleine kommt mir auf die Schliche. Wir machen es so wie bei ihrem Vater.» Da meine Mama beim Londoner Radio arbeitete, konnte sie allen zeigen, dass der Chef vom FBI meinen Vater umgebracht hatte. Der Chef und auch sein Anrufer sowie sein Komplize wurden allesamt verhaftet.