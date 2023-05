Klub der jungen Geschichten Der feindliche Kuss? Luisa Masoner, Malters, 6. Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. leider zu sicher.»

Es war heute kein normaler Tag, denn heute kam Jessie, meine und Hayleys Freundin von Florida zurück. Ich bin Olivia Fortspear und meine besten Freundinnen heissen Jessie Thicklaw und Hayley Prewchey. Hayley kenne ich schon seit der 2. Klasse, Jessie kam dann in der 3. Klasse dazu. Wir waren das perfekte Dreierteam. Doch Jessie Eltern hatten sich in der 5. Klasse getrennt und jetzt lebte Jessie bei Ihrer Mutter In L.A, das war hier. Doch über den Sommer fuhr sie zu ihrem Vater nach Florida. Das war schwierig für mich und Hayley. Doch heute war es so weit. Jessie kam in die 8. Klasse mit uns hier in L.A. Heute trafen wir uns im Westfield, das ist ein Shoppingcenter ganz in unserer Nähe. Hayley kramte in ihrer Tasche und schloss ihre Haustür. Ich schob mir ein Stück Vollmilchschokolade mit Caramelfüllung in den Mund. Die Schokolade schmolz in meinem Mund und ich genoss den Augenblick. «Olivia!», brüllte Hayley. «Ja», brüllte ich zurück. «Komm jetzt. Du kannst deine Schokolade immer noch später geniessen. » Da hatte sie recht. Heute hatten uns unsere Eltern erlaubt mit dem Bus hinzufahren. Als wir ausstiegen, sahen wir Jessie Bereits vor unserem Lieblingscafé warten. «Da ist Sie!», rief ich. «Ja, ich sehe sie ja auch», antwortete Hayley. Jessie hatte nicht mehr blonde Haare mit einer neongelben Strähne, sondern dunkelbraune Haare mit einer neonblauen Strähne. Ich fiel ihr um den Hals. «Hallo!», rief ich. Wir begrüssten uns alle herzlich. Nur Hayley schaute auf ihr Handy. Wir setzten uns an unseren Lieblingsplatz. «Ich habe einen neuen Computer bekommen», flüsterte Jessie. «Was!!», rief Hayley. Sie musste sich mit ihrem Bruder Royce einem teilen. Ich hatte selbst meinen eigenen Laptop. Damit war ich zufrieden. «Ich habe euch auch etwas mitgebracht», sagte Jessie. Jetzt horchte auch Hayley auf. «Was denn?», fragte sie neugierig. Ich bekam eine Schokolade vom Feinsten, und Hayley eine pinke Dose. «Danke», sagte Hayley Jetzt muss ich meinen USB-Stick nicht mehr in meiner Tamponbox aufbewahren.» «Bitte», antwortete Jessie. Danach gingen wir shoppen. Ich hatte mich über die Jahre in Royce verknallt. Doch das gab Probleme, denn ich hatte deswegen immer mehr Streit mir Hayley. Hayley interessierte sich nur noch für Mode und die Jungenwelt. Auch das gab Probleme. Und Mom hatte eine Stelle als Museumleiterin angenommen. Jetzt arbeitete sie 100% in der Woche. Hayley hatte mich angerufen und sagte ich müsste mich zwischen ihr und Royce entscheiden. Sie gab mir 24 Stunden Zeit… Heute rief Royce an. Als ich abnahm hämmerte mein Herz. «Hallo, Olivia? », sagte Royce durchs Telefon. «Ja, Hallo Royce. Warum rufst du an? », fragte ich. «Ich muss dich etwas fragen», antwortete er. «Ja», stotterte ich unsicher ins Telefon. «Hast du Lust heute Abend mit mir etwas zu unternehmen?», fragte er. «Ja», antwortete ich. Wir gingen zusammen spazieren. Plötzlich blieb er stehen und schaute mich an. Dann kam er näher und ich wich nicht zurück. Unsere Lippen berührten sich und er gab mir einen Kuss. «Ich habe mich entschieden», sagte ich leise zu ihm. Ab diesem Zeitpunkt verbrachte ich viel mehr Zeit mit Royce. Jessie freute sich sehr für mich und wir waren ab dann das perfekte neue Zweierteam. Hayley hatte sich eine neue Freundin gesucht und interessierte sich nicht mehr für mich und Jessie, was ich auch ganz okay fand. Hayley konnte es nicht lassen ihren Bruder Royce zu ärgern, oder sich über uns lustig zu machen.