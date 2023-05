Klub der jungen Geschichten Der fiese Täter Malea Wolf, Nebikon, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich holte schnell meine ältere Schwester Nya, denn ich traute nicht allein in den Schrank zu gehen. Meine Schwester hatte zuerst auch Angst gehabt, aber sie machte dann die Schranktüre auf. Als sie die Tür aufmachte sahen wie noch eine Tür. Nya öffnete dann diese Tür auch noch. Wir hatten jetzt so richtig Angst, denn wie sahen das im Schrank ein Licht ist, das angeht, wenn eine Person unten im Schrank steht. Also, das muss heissen, dass eine Person oder sogar mehrere Personen im Schrank waren. Ich und Nya sind übrigens allein zuhause, da unsere Eltern auf Geschäftsreise in Griechenland sind. Wichtig noch zuhören ist, ich bin Nila und bin 11 Jahre alt. Ich gehe in die 6.Klasse, aber jetzt haben wir gerade Herbstferien. Jetzt geht es weiter! Ich und Nya gingen dann rein, weil wir dachten, diese 1 Person wäre schon lang verschwunden. Wir sahen ein grosser Gang mit einer Tür. Nya ging dann zur Tür. Sie sagte: «An der Tür ist ein Zahlenschloss dran, dass muss heissen, wir müssen zuerst ein Rätsel lösen.» Ich ging dann auch zur Tür und sah das Zahlenschloss auch. Wir suchten im ganzen Gang nach Hinweisen für den Zahlencode. Es war ein Viererschloss. Der erste Hinweis haben wir schon gefunden. Eine Morsentabelle hing an der Wand. Unten stand etwas in der Morsenschrift. Wir lösten das Rätsel. Es stand: «Die zweite Zahl ist 4. Die vierte Zahl ist das Doppelte von der zweiten Zahl.» Wir freuten uns sehr, dass wir schon 2 Zahlen herausgefunden haben. Den 2. Hinweis haben wir auch schnell gefunden, aber wir wussten nicht was es miteinander zu tun hat. Es war 1 Telefonbuch und 1 Bild von 2 Männer. Wir überlegten lange, doch dann hatten wir eine Idee, denn im Telefonbuch hatte es auch 2 Fotos von den Männern und von der Nationalität. Der 1. Mann kam aus den USA und es stand +3. Der 2.Mann kam aus Norwegen, es stand +9. Wir hatten den Code, er war 3498. Wir gaben den Code ein und konnten die Tür öffnen. Es war ein Raum mit einer grossen Schatztruhe. Die Schatztruhe muss man zum Glück nicht mit einem Schlüssel öffnen. Somit machten wir dann die Schatztruhe auf. Es waren 100.000 Franken in der Kiste. Wir freuten uns sehr. «Wir müssen das Geld wahrscheinlich in der Polizei abgeben, wir dürfen das Geld nicht einfach so behalten», erklärte mir Nya. Wir beschlossen dann schlafen zu gehen, denn es war schon sehr spät. Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück gingen wir wieder in den geheimnisvollen Raum. Als wir wieder bei der Schatztruhe waren, war die Schatztruhe geöffnet und das ganz Geld war weg. Wir riefen schnell unseren Onkel an, denn er ist Polizist. Als unser Onkel hier war, erzählten wir ihm alles, was geschah. Er machte sich gleich auf die Suche den Täter zu finden. Er fand den Täter schon nach 10min Suchzeit. Der Täter war in unserem Garten versteckt. Unser Onkel nahm ihn dann mit zur Polizeiwache. Der Täter bekam 1 Jahr Haftstrafe. Es stellte sich heraus, dass er extra wollte, dass wir in den Schrak gehen, um für ihn das Zahlenschloss zu knacken. Das Geld musste der Täter leider der Polizei abgeben, aber wir durften dafür den geheimnisvollen Raum umbauen.