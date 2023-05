Klub der jungen Geschichten Der Fluch der Schlangengöttin Josephine Durrer, Lungern, 5. Primar

(chm)

Der Fluch der Schlangengöttin

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging auf leisen Sohlen zum Schrank, etwas Unheimliches umgab diesen. Ich legte meine Hand langsam an die Türklinke. Sie war kalt. Ich drückte die Türklinke langsam nach unten. Der Schrank öffnete sich quietschend und gab den Blick frei auf einen alten silbernen Dolch. Ich betrachtete ihn eine Zeit lang und nahm ihn vorsichtig heraus. An den Seiten des Dolches waren alte griechische Zeichnungen eingraviert. Ich erkannte nur eines der Zeichen, eine Frau mit Schlangenhaaren. Medusa! Ich betrachtete das Symbol genauer. «Mist!» Ich hatte mich an dem Dolch geschnitten. Ein langer tiefer Kratzer zeichnete sich in meiner Haut ein. Doch es tropfte kein Blut heraus. Plötzlich wurde der Raum um mich schwarz, dass Letzte, was ich hörte, war eine schlangenartige Stimme, die sagte: «Töte sie! Töte sie!“ Als ich wieder zu mir kam, lag ich schweissüberströmt auf dem kalten Kellerboden. Ich rappelte mich mühsam auf, und sah mir den Kratzer an. Er hatte sich schwarzviolett verfärbt und schmerzte. Ich suchte mit ratlosem Gesicht den Keller nach dem Dolch ab, aber es fehlte jede Spur von ihm. Mein Rücken schmerzte vom kalten und harten Boden. Ich legte eine Hand auf die Stirn und versuchte mich zu erinnern, doch ich hatte keine Ahnung, was in meiner Abwesenheit passiert war. Langsam schlurfte ich hinauf ins Wohnzimmer und sah, dass der alte Fernseher an der Wand flimmerte. Ein genauer Blick verriet mir, dass es die Tagesschau war. «Eine beängstigende Nachricht! In der Stadt Luzern wurden fünf versteinerte Leichen aufgefunden. Die Polizei hat noch keinen bedeutenden Hinweis bis auf dies…» Der Moderator sah auf, strich sich elegant das schwarz gegelte Haar nach hinten und sprach weiter: «Das ist das gute Stück.» Er sah mit ernstem Gesichtsausdruck auf und hielt einen kleinen silbernen Dolch in die Kamera mit griechischen Zeichnungen an den Seiten. Ich fühlte, wie mein Puls schneller wurde. Das, was der Mann in der Hand hielt, war der Dolch aus dem Keller! Schnell zog ich mein Mantel über und ging mit eiligen Schritten in die Bibliothek und stöberte die griechischen Bücher durch. Am Ende hatte ich das endgültige Ergebnis. Ich bin MEDUSA und habe diese Leute umgebracht! Ich bin das schlangenartige Wesen. Mit bedrückten Schritten entschloss ich mich ins Museum zu gehen, um mehr über Medusa herauszufinden. Dort studierte ich lange und genau die Vitrine mit dem Karabinkus, ein griechisches Wesen mit langen Tentakeln und Heilkräften. Auf dem goldenen Schild, das an der Vitrine befestigt war, stand, dass ein Zahn von einem Karabinkus Medusa töten könnte, wenn man den Gegenstand mit Hilfe des spitzen Karabinkuszahns zerstört, aus dem sie gekommen war. In der nächsten Vitrine stand auf dem goldenen Schild «Karabinkuszahn». Die Vitrine war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Flink fischte ich mir eine Haarklammer aus meinem blonden Haar und versuchte unauffällig das Schloss zu knacken. Am Ende gab das Schloss nach und liess sich öffnen. Vorsichtig hob ich den Glasdeckel der Vitrine an, nahm blitzschnell den Zahn heraus und sprintete aus dem Museum. In dem Tagesschaustudio war es kein Problem den Dolch zu finden und ihn in meinen Besitz zu bringen. Als ich zuhause war, nahm ich ängstlich und mit zitterigen Fingern den Zahn und den Dolch. Ich holte aus und rammte den Zahn mit einer Wucht in das Herz des Dolches. Meine Wunde verschwand und eine Art violetteschwarze Tinte floss aus mir. Ich wusste, Medusa war für immer weg.