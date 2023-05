Klub der jungen Geschichten Der Fluch Arlinda Milici, Emmenbrücke, 6.Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher das nichts schief gehen kann, leider zu sicher…

Der Morgen begann wie immer. Doch als ich in der Klasse war, sah ich Augen, die anders waren als die anderen. «Alea, ist alles gut?», fragte die Lehrerin. Alea antwortet nicht, da sie immer noch den Schüler Tomi, der neu in der Klasse war, betrachtete. Alea hatte ein Geheimnis, das niemand ausser sie und ihre Tante wusste. Ihre Mutter hatte sie verlassen, weil sie zu jung Mutter wurde. Deshalb kümmerte sich Aleas Tante um sie. Alea hat eine besondere Gabe: Sie ist eine Hexe. Sie kann sich in andere Menschen versetzen und erfährt, wie es ihnen geht oder was sie denken.

Plötzlich fiel Tomi vom Stuhl. (Er und seine Familie sind sehr tollpatschig und ungeschickt. Aus diesem Grund sind sie hierhergezogen, weil überall alles schief ging und sie hofften, dass es hier besser wird.) Alle, ausser ich, lachten ihn aus. Plötzlich ging das Fenster auf und ein heftiger Wind bliess durch unser Klassenzimmer. Alle schrien, nur Tomi sass ruhig auf dem Stuhl. Nach wenigen Sekunden zog sich der Wind langsam zurück. Alea wollte sich in Tomi hineinversetzen. Sie wusste aber, dass sie das nicht machen sollte, da sie ihre Gabe geheim halten soll. Als alles wieder gut war, ging die Lehrerin zu Tomi und sah, dass er einen Schnitt am Arm hatte. Die Lehrerin befahl Alea mit ihm zur Schulapotheke zu gehen. Sie machte sich mit Tomi auf den Weg. Tomi wusste, dass sie nicht zur Schulapotheke gingen. Da fragte er: «Bist du sicher, dass es hier lang geht?» Alea antwortete nicht. Sie gingen durch einen Wald und kamen an einem Holzhaus an. Sprachlos folgte Tomi Alena, als sie hinein ging. «Hallo Tante Matilda», rief Alea. Ihre Tante schaute sie verwirrt an. Da erzählte Alea: «Liebe Tante, ich weiss, ich soll niemanden hierherbringen, aber ich glaube, Tomi und seine Familie tragen einen Fluch, der auch auf Tomis Kinder wirken wird». Tante Matilda nahm sofort ein Buch und schaute etwas nach. Nach einer Zeit sagte sie, dass Tomi um Mitternacht hierherkommen soll, wenn er nicht mehr so ungeschickt sein will. Tom war sehr verwirrt. Doch plötzlich bekam er einen Anruf von seiner Mutter. Als er auflegte, fing er an zu weinen. Alea fragte sofort, was los sei. Er sagte mit Tränen in den Augen, dass ein Baum auf seinen Vater gefallen ist und dass er im Spital ist. Es war schon spät und er ging nachhause. Er wusste, dass er gegen den Fluch kämpfen musste. Aber wie, war die Frage. Alea wusste, dass sie in die Vergangenheit müssen, weil Tomis Vorfahrend auch diesen Fluch trugen. Also machte sie passende Kleider dafür. Als Mitternacht war, gingen Alea und ihre Tante in den Wald, wo sie abgemacht hatten. Tomi war schon dort und sagte: «Wir müssen schnell gehen, bevor noch was passiert!» Also sagte die Tante schnell einen Zauberspruch. Alea und Tomi zogen sich an und hielten dann den Anhänger, mit dem sie zurück in diese Zeit kommen können, in der Hand. Plötzlich waren sie in einer anderen Welt. Da stand ein riesiger Mann, der wie Tomi aussah. Tomi fing an ihn zu schlagen. Er hatte beide Anhänger in der Hand. Doch dann geschah etwas Schreckliches. Die Anhänger gingen kaputt und der Fluch war nicht besiegt. Alena und Tomi waren zu sicher gewesen, dass sie wieder zurückkamen. Doch leider eben zu sicher…

Arlinda Milici, Klasse 6c

Schulhaus Sprengi

Erlenstrasse 1

6020 Emmenbrücke