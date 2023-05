Klub der jungen Geschichten Der Fluch von Jumanji Lara Studer, Werthenstein, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete den Schrank und ich sah nur noch Lichter um mich herum. Ich wurde eingezogen, es war alles viel zu viel für mich und da wurde ich ohnmächtig. Plötzlich kam ich wieder langsam zu mir, es war still man hörte nur den Klang eines Wasserfalls. Ich war verzweifelt, ich wusste nicht mehr, wo ich war, aber es war wunderschön. Zuerst dachte ich, es war alles nur ein Traum, also klopfte ich mir auf den Kopf, um sicher zu gehen, dass es kein Traum war, aber es war sinnlos. Als ich dann langsam gemerkt hatte das es kein Traum war, wurde mir ein bisschen mulmig, aber ich dachte mir so, ich bin kein Angsthase, darum beschloss ich loszugehen. Es war grossartig, ich sah den Wasserfall und Berge. Plötzlich sah ich eine grau kaputte Wiese, ich warf einen Blick auf den Himmel, ich erschrak, weil der Himmel richtig dunkel war, also ging ich gleich weiter zu dem Wasserfall und schaute in das Wasser. Auf einmal spiegelte sich im Wasser, dass sich hinter mir etwas bewegte, ich erschrak so fest, dass ich ins Wasser fiel, ich war patsch nass. Als ich aus dem Wasser kam, war da ein Mädchen, sie sagte: ,,Hallo, ich bin Marfa und wie heisst du?‘‘. ,,Hallo, ich bin Nina,‘‘ sagte ich. ,,Wo bin ich hier‘‘? Marfa antwortete: ,,Du bist in Jumanij‘‘, ich war verwirrt. ,,Okay, aber weisst du, wieso bei mir zuhause ein leuchtendes Loch in meinem Schrank im Keller war?‘‘ Sie sagte: ,,Es ist erschienen, weil Jumanij in einem Fluch steckt. Kannst du uns helfen?‘‘ Ich überlegte und stimmte schlussendlich zu. Also gingen wir los. Sie sagte: ,,Es sieht hier richtig böse aus wegen dem Fluch, ein Mann namens Marvin hat hier den Stein geklaut, der Stein ist sehr wichtig für Jumanij, weil wenn der Stein nicht mehr an seinem Platz ist, dann geht die Ernte kaputt und die Wiesen. Und wie du siehst, ist der Himmel auch sehr dunkel.‘‘ Also machten wir uns auf den Weg den magischen Stein zu holen. Schon bald wurde es dunkel und wir machten uns einen Platz zum Schlafen. Wir machten ein Feuer und schliefen ein. Es war wieder Morgen, wir gingen weiter, auf einmal kam ein Jaguar, ich und Marfa erschraken, sie sagte: ,,Ach du Schreck, wenn hier ein Jaguar ist, dann ist auch hier Marvin. Wir müssen uns verstecken.‘‘ Wir rannten hinter einen Baum, gerade als ich hinter den Baum gegangen war, kam Marvin. Marfa hatte Recht, er kam und er sah sehr böse aus. Er war richtig besessen von dem magischen Stein. Ich wollte ihn holen, aber die Jaguare waren dabei. ,,Wir warten bis es wieder dunkel wird, weil dann schläft er. Dann schlagen wir zu,‘‘ sagte Marfa. Die Zeit verging und es wurde dunkel, wir gingen zu Marvin er sass auf einem Stuhl und schlief. Er hatte den magischen Stein in der Hand, also schlichen wir zu ihm. Marfa nahm den Stein, wir freuten uns, aber dann stolperte ich und er wachte auf. Wir rannten weg und Marfa sagte: ,,Jetzt müssen wir ihn nur noch zur Höhle zurück an seinen Platz bringen‘‘. ,,Das ist aber sicher noch weit weg,‘‘ sagte ich. Sie schaute mich an und wir standen schon vor der Höhle. Wir gingen rein und legten den Stein an seinen Platz zurück. Auf einmal wurde alles wieder schön. Ich verabschiedete mich von Marfa und plötzlich zog mich ein Strahl wieder ein und als ich aufwachte, war ich zuhause und war glücklich. ENDE