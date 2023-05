Klub der jungen Geschichten Der Freizeitpark Zehra Filiz, Zug, 3.Sek S3d

Der Freizeitpark

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. „Wie konnte das nur passieren?“, das frage ich mich schon die ganze Zeit. Wir haben alles perfekt geplant doch dann.

Also es war so, meine Freundin Livia und mein Kollege Luca hatten die grandiose Idee in einen Freizeitpark bei uns in der Stadt einzubrechen. Ich war völlig geschockt. Ausserdem hätten meine Eltern das niemals erlaubt also hätte ich mich am Abend heimlich rausschleichen müssen. Jedenfalls haben es Livia und Luca geschafft mich zu überreden mit ihnen mitzukommen.

Schliesslich haben wir uns alle an einem Samstagabend an einem Ort getroffen, um dann zusammen zum Freizeitpark zu gehen. Wir wollten im Freizeitpark in die verschiedenen Shops, um uns essen zu holen und natürlich auch auf all die Achterbahnen. Luca ist der grösste Computer Freak, den ich kenne und natürlich hat er es geschafft die Bahnen zum Laufen zu bringen. In die Shops einzubrechen war ein Kinderspiel. Auf dem Weg zu den Achterbahnen hatten Livia und ich ein wenig Angst, denn es war echt sehr dunkel und leise. Luca sagte er hätte keine Angst gehabt, doch ich konnte die Angst in seinen Augen sehen. Immerhin waren wir drei Jugendliche die mitten in der Nacht in einen Freizeitpark einbrechen, das ist schon ein wenig Angsteinflössend meiner Meinung nach. Dennoch haben wir es durchgezogen und sind auf die Bahnen gegangen. Nach ein paar Runden war mir richtig übel, weil ich vorher zu viel gegessen habe. Doch bei Zuckerwatte und Popcorn kann ich nie nein sagen.

Wir hatten den Spass unseres Lebens an diesem Tag, doch auf einmal hörte ich ein Geräusch und zuckte zusammen. Es hörte sich an wie Schritte, doch ich konnte das Geräusch nicht identifizieren. Als Luca und Livia das merkwürdige Geräusch auch hörten versteckten wir uns hinter einer Mülltonne. Plötzlich sahen wir einen Mann in Uniform an uns vorbeilaufen. Es war ein Polizist. Der Mann sah, sehr gross und muskulös aus und sein blick war auch nicht gerade der netteste. Noch nie in meinem Leben wurde ich von der Polizei erwischt. Ich zitterte am ganzen Körper, doch ich versuchte ruhig zu bleiben. Luca und Livia sassen neben mir am Boden und machten keinen Mugs. Als der Polizist schon fast an uns vorbeigelaufen war machte mein Fuss eine Bewegung ich stoss gegen eine der Tonnen. Daraufhin hielten wir alle die Luft an in der Hoffnung das der Polizist uns nicht sieht. Schlagartig drehte sich der Polizist um und sah uns hinter den Mülltonnen am Boden. Wir rannten so schnell wir konnten aus dem Freizeitpark. Als wir bei einer Brücke ankamen wollten wir herunterspringen, weil wir keine andere Wahl hatten, um zu entkommen. Luca und ich sind gesprungen und in einem sehr grossen Gebüsch voller Dornen gelandet. Es tat sehr weh und wir hatten beide ein paar Kratzer im Gesicht, doch Livia hat sich nicht getraut und stand immer noch auf der Brücke. Als sie schliesslich gesprungen ist landete sie auf einem grossen Ast. Sie bewegte sich nicht und in diesem Augenblick hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl in mir. Ich rannte zu ihr hin und sah das ihr ganzes Bein blutete ich wusste nicht was ich machen soll also rief ich Luca um Hilfe. Als er kam wickelten wir meinen Schal um ihr Bein um die Blutung zu stoppen. Es war eine tiefe und nicht gerade kleine Wunde. Wie wussten wir konnten nicht einfach in die Notaufnahme gehenden, sonst hätten sie uns befragt, was wir um diese Uhrzeit gemacht hätten. Somit beschlossen wir den älteren Bruder von Luca anzurufen und ihm zu sagen er soll uns abholen und nach Hause bringen. Als wir bei Luca zu Hause ankamen hatten wir das Glück, das seine Eltern in den Ferien waren und sie dieses Wochenende nicht zu Hause waren. Wir versuchten uns gegenseitig zu verarzten damit man unsere Verletzungen nicht mehr sieht. Um die Wunde von Livia hat sich Lucas Bruder gekümmert. Ein paar Minuten später waren wir alle gut versorgt und lagen fix und alle auf der Couch. Was soll ich sagen es war ein schlimmer, aber dennoch abenteuerlicher Abend.