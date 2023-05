Klub der jungen Geschichten Der Freundschaftsbetrug Sofie Cechticka, Baar, 5. Primar

(chm)

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.“

Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass es falsch ist, obwohl es ganz gut tönt?

Ich und meine beste Freundin haben dieses Gefühl immer… Lasst es mich erklären: Juliane (meine beste Freundin) und ich haben beide einen Crush. Darum habe ich mit Juliane einen Plan gemacht, wie wir sie einwickeln können. Wir haben ein paar Steps (Schritte) geplant:

Step 1: Wir gehen zu ihnen und machen ihnen Komplimente.

Step 2: (Wenn sie nicht ausrasten) Probieren eine Unterhaltung zu führen.

Step 3: Ein Geschenk für sie kaufen.

Step 4: Sie umarmen.

Step 5: Sie küssen.

Step 6: Sie heiraten.

Step 7:Für immer glücklich sein!

Diese Steps haben wir probiert:

Ich: „Hi, wie geht’s dir?“ Mein Crush: „Gut…?“ Julianes Crush: „Hey, Juliane und Vici!“ Juliane: „Hi, Jason!“ (Jason heisst Julianes Crush, mein Crush heisst übrigens Tim…) Ich: „Tim, spielst du eingentlich noch Basketball? Nur wegen deinen Muskeln…“ Mein Crush: „Nein. Jason, wir müssen gehen!“ Juliane: „Ciau Jason, übrigens deine Frisur ist umhauend schön!“ Juilianes Crush: „Ciau Juiliane! Mir gefällt dein Kleid! Kann ich deine Telefonnummer haben?“ Juliane: „Ja klar! Meine ist 27393947!“ Julianes Crush: „Bis Morgen!“

Juliane war total happy, weil sie Jason auf ein Date eingeladen hat! Und ich??? Hallo? Juliane macht sich gerade fertig fürs Date… Ich könnte heulen! Aber ich habe was positives: ICH HABE TIMS TELEFONNUMMER!! :D! Soll ich ihn anrufen?! Nein! Ich schreibe ihm zuerst:

Ich: Hi Tim

Tim: Sei ruhig, JA?

Ich: ;(

Tim: ?

Ich: Warum soll ich ruhig sein?

Tim: Hab ein DATE, JA?!

In diesem Moment war ich an den Grenzen meinen Nerven:

Ich: OKAY! DANN HALT! MIR JA EGAL!

Tim: ;(

Tim: War ein Witz! ;)

Ich: Der war gar nicht lustig.

Tim: Wollen wir uns um Mitternacht treffen?!?

Aber das passierte nicht, weil ich eh den Schluss nur geträumt habe!

Als ich aufgewacht bin kam mir erst mal in den Sinn, dass Juliane noch nicht zurückgekehrt ist. Ich wusste nicht ob ich Jason vertrauen konnte. Weil wir kannten ihn noch nicht so lang. Darum machte ich mich auf den Weg Juliane zu suchen. Ich dachte mir: Wo Jason ist ist auch Juliane. Das stimmt halt. Wo ich raus gegangen bin, sah ich Tim und JULIANE! Mein Herz blieb ganz schnell stehen. Ich kam genau im falschen Augenblick: Sie haben sich gerade GEKÜSST!! Das war mehr als ekelhaft. Ich rannte schnell in unser Zimmer (Julianes und meins) ich packte meinen Kram und rannte zu Susi (auch eine Freundin). Sie war in ihrem Zimmer. „Was ist denn los?“ fragte sie. „JULIANE!“, schnaufte ich. „Was?“, fragte sie. „Sie hat mein FREUND geklaut!“ Ich war so im Schock, dass ich die Schule gewechselt habe.