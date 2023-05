Klub der jungen Geschichten Der Fund in Hawaii Sara Dahinden, Schüpfheim, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Aber zuerst mal alles von Anfang an.

Wir sind vier beste Freunde. Ich bin Louisa und habe blonde Haare. Meine beste Freundin heisst Ladina und hat braune Haare. Sie ist sehr hilfsbereit und mutig. Sie liebt Abenteuer wie wir andern alle auch. Theo hat dunkelblonde Haare, er ist wirklich nett und schlau, er kann aber manchmal auch arrogant sein, doch das können wir alle. Dann ist da noch Felix er hat dunkelbraune Haare und kann sehr witzig sein, aber er überlegt manchmal auch nicht so viel, er macht einfach.

Wir leben alle in New York und kennen uns schon seit dem Kindergarten und so begann unsere Abenteuergeschichte.

Alle waren bei Ladina zuhause, als Theo plötzlich ein Geräusch aus dem Keller hörte. Um nachzuschauen, gingen wir in den Keller -typisch Felix, er fiel wieder mal die Treppe runter. Als wir unten waren, sahen alle wie es aus dem Schrank leuchtete. Ladina flüsterte: „Diesen Schrank haben wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet!“ Ich öffnete die Tür mutig und auf einmal zog es uns alle in den Schrank hinein. Drin war es wie in einem schwarzen Loch und man hörte gar nichts. Plötzlich waren wir auf Hawaii. Die ganze Insel war verlassen mit vielen Palmen und es hatte überall Sand. Ein Weg zurück suchten wir. Doch es war hoffnungslos. Dafür fand Theo eine Schatzkarte, dort draufstand: «Dieser Schatz wird dein Leben verändern.» Er drehte die Karte um. Auf der Rückseite war ein Weg gezeichnet. Am Ende des Weges war ein rotes Kreuz.

Schon bald wurde es dunkel, also hatten wir abgemacht, dass wir uns etwas zum Schlafen suchen und erst früh am Morgen auf Schatzsuche gehen. Ladina fand zwei grosse Hängematten und Felix ein repariertes Surfbrett. Wir hatten es uns in den Hängematten gemütlich gemacht und schliefen ein.

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, sah ich, dass Felix nicht mehr da war. Ein Zettel lag da, wo draufstand: «Ich muss mein neues Surfbrett ausprobieren, Grüsse von Felix.» Nach einer Weile kam er wieder, die anderen beiden waren auch schon wach. Also machten wir uns bereit und gingen los. Auf einmal griff eine Krähe Theo an. Ladina fand zum Glück eine Pistole und schoss die Krähe ab. Theo hatte danach eine Wunde am Arm, sie entzündete sich schon ein bisschen entzündet und blutete sehr. Ladina fand im Rucksack ein Tuch und eine Flasche Wasser. Wir probierten die Wunde so gut wie möglich zu putzen und banden ihm das Tuch um den Arm. Danach rutschte Ladina plötzlich wenig den Berg herunter, Felix konnte sie gleich noch am Arm packen. Alle halfen ihm, Ladina hochzuziehen. Schliesslich gingen wir weiter.

Letztendlich sah Felix ein Kreuz markiert. In dem Moment buddelten wir und buddelten, nach einer Zeit sahen wir eine Kiste. Daraufhin hoben wir die Kiste raus, machten sie auf und voilà! Wir fanden Gold. In dem Moment als wir zurückliefen, kamen vier kleine Entchen angewatschelt. Wir konnten sie hochheben und streicheln. Später watschelten sie wieder ins Wasser und wir liefen anschliessend mit dem Schatz auch wieder zurück.

(Am nächsten Morgen)

Theo war schon wach und fand ein Boot. Als wir alle wach waren, gingen wir an Bord und mit dem Boot zurück in eine Stadt und von dort aus mit dem Flugzeug wieder zurück nach New York.