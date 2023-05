Klub der jungen Geschichten Der Fussballmatch Marco Imhof, Giswil, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Ich und meine Fussballmannschaft haben uns ein ganzes Jahr auf einen Match vorbereitet. Aber als es so weit war, haben wir…

Vor dem Match: Wir haben uns nochmals richtig gut eingewärmt. Wir sind in drei Minuten fünfmal um den ganzen Fussballrasen getrappelt. Dann haben wir noch 20-mal über den ganzen Platz gepasst. Nach 20 Schussübungen gingen wir in die Kabine. Mit den Spieltrikots gingen wir auf den Platz. Wir stellten uns auf. Dann ging es los. Die gegnerische Mannschaft machte Anspiel. Sie passten zweimal hin und her, dann konterten wir. Der Ball wurde von unserer Mannschaft nach vorne gespielt. Der Ball wurde von Jakob in die Mitte vor das Tor gepasst und ich machte ein Kopfballtor. Nach der zweiten Spielminute gingen wir mit 1:0 in Führung. Ich feierte mein Tor mit einem kleinen Jubel. Ich sah, wie die andere Mannschaft wütend wurde. Sie konnten das Anspiel machen. Sie passten ein paarmal und dann gab es das zweite Tor. Es stand 1:1. Die ersten fünf Spielminuten waren vorbei. Dann konnten wir Anspiel machen. Wir haben Anspiel gemacht und verloren den Ball. Die andere Mannschaft hat den Ball bekommen und schoss das 1:2 für sie. Dann wusste ich, dass ich meine Mannschaft motivieren musste. Also tat ich das. Ich fragte den Schiedsrichter, ob wir eine kurze Pause machen könnten. Er sagte nein, aber ich schaffte es ihn doch noch zu überreden. Wir durften also eine kurze Pause machen. Wir standen in einen Kreis und ich sagte: «Wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir zusammenspielen. Los Los Los.» Wir gingen zurück auf den Platz. Wir durften Anspiel machen. Max passte von der Mitte zu mir nach hinten und ich machte einen Weitschuss. Der Ball flog 30 Meter über den Fussballrasen. Doch der Ball flog an die Latte. Der Ball prallte an der Latte ab. Der Torwart drehte sich um. Der Ball, der von der Latte abgeprallt ist, flog dem Torwart in das Gesicht. Und von seinem Gesicht ins Toooor. Es stand 2:2. Und den Rest der Zeit blieb es auch bei dem. Wir gingen also in die Kabine. Nach 15 Minuten Pause sind wir wieder rausgegangen. Diesmal hatten wir Anspiel. Wir schafften es, das 3:2 zu schiessen. Den Rest vom Spiel blieb es dann auch bei dem. Also gewannen wir diesen Match. Unsere Mannschaft feierte dann noch den Rest vom Tag unseren Sieg.