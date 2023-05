Klub der jungen Geschichten Der galaktische Schrank Noah Lechmann, Zug, 1. Kanti (7. Schuljahr)

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich den Schrank behutsam öffnete sah ich nur die alten Kleider von meiner Oma im Schrank hängen. Ich war ein wenig enttäuscht das es nichts Spannenderes war, wunderte mich aber doch was das sein könnte. Als ich wieder die Treppe hinaufging hörte ich doch etwas aus dem Schrank. Dieses Mal rannte ich zum Schrank und öffnete in mit Schwung. Doch was ich sah, ähnelte nichts, dass es auf der Erde gab. Im Schrank sass ein kleines blaues Männchen, das mich mit seinen grossen Augen anglotze. Vor Schreck fiel ich fast nach hinten. Doch das kleine Männchen war gar nicht böse. Es verkroch sich nur noch mehr als ich auf ihn zulief. Er sprang aus dem Schrank und holte ein kleines Gerät heraus, auf dem er schnell irgendetwas eintippte. Als er es zu mir umdrehte sah ich das es eine Art Übersetzer war, darauf stand: Hallo, ich bin Thalqi. Ich wohne auf dem Planeten W8249x. Ich wollte gerade mit meinem Raumschiff zu meinem Freund, der in der Milchstrasse wohnt, fahren. Doch ich hatte eine Bruchlandung in deinem Garten.

Als ich fertig mit dem Lesen war sprang ich sofort auf und rannte in den Garten. Dort fand ich tatsächlich ein komisch aussehendes Objekt, das ziemlich mitgenommen aussah. Er sagte, dass er eine Batterie verloren hätte. Da ich ziemlich auf dem Land wohne bezweifelte ich, dass wir die Batterie wiederfinden würden. Doch als Thalqi noch ein Gerät aus seinem kleinen Rucksack nahm wurde mir klar, dass wir es vielleicht doch schaffen, könnten die Batterie zu finden. Er zeigte mir das Gerät und ich konnte erkennen das die Batterie irgendwo im Wald liegen müsste. Also holte ich ein paar Sachen, die uns nachher vielleicht noch nützlich sein werden. Wir liefen sofort los und kamen nach einiger Zeit am Waldrand an. Ich und Thalqi schauten wieder auf das Ortungsgerät und konnten erkennen das, die Batterie gerade geradeaus sein müsste. Nach kurzer Zeit kamen wir auf eine Lichtung. Ich konnte nichts sehen, da etwas in der Mitte sehr hell leuchtete. Thalqi trat näher und hob einen Gegenstand in die Luft. Doch es war keine Batterie. Wir waren sehr enttäuscht, da es Thalqi sehr eilig hatte und er sonst auf seinem Planeten verbannt würde werden. Enttäuscht lief ich auf Thalqi zu. Plötzlich fiel ich ein Stück weit nach unten. Als ich meine Schmerzen wieder vergessen hatte stand ich auf und konnte meinen Augen nicht trauen. Vor mir gab es einen Gang der etwa 20 Meter lang war. Am Ende des Ganges entdeckte ich eine Art Batterie, die auf einem Stein lag. Ich hastete sofort zu ihr und packte sie in meinen Rucksack. Als ich wieder zum Loch lief, in dem ich heruntergefallen bin, sah ich Thalqi der sich über meinen Fund freute. Da hatte ich ein Problem. Ich kam nicht mehr aus dem Loch heraus. Thalqis Blick hing aber an meinem Rucksack und da konnte ich mich wieder erinnern. In meinem Rucksack war noch das Seil, das ich zuhause eingepackt hatte. Ich nahm es heraus und warf es zu Thalqi hoch der es an einem Stein festband. Ich kletterte hoch und übergab Thalqi die Batterie. Er sagte etwas, aber ich konnte es nicht verstehen.

Wir hatten es eilig wieder nach Hause zu kommen denn Thalqi wurde schon von seinen Artgenossen gesucht. Er baute zuhause schnell die Batterie wieder ein und überreichte mir eine Kugel. Ich konnte die Kugel gar nicht genauer anschauen denn Thalqi verschwand schon mit einem lauten Knall in den Himmel.