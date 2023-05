Klub der jungen Geschichten Der Gang-Konflikt Mario Arnold, Unterschächen, 3. Oberstufe

(chm)

»Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher”, sagte Assetti, der Gang-Boss.

Uns haben sicher die “Bulls Gang” verraten. “Wie kommen wir jetzt von hier weg?”, fragte Assetti. “Wir können wegfahren und die Gang kämpfen lassen”, sagte Bonotti.

“Nein sicher nicht, das ist meine Gang. Ich kämpfe für sie und wenn es sein muss, sterbe ich für sie, aber wegfahren ist keine Option”, meinte Assetti.

Und dann schossen sie auf die Polizei, die Polizei war stark in Unterzahl und am Schluss konnte “The Street Wolves Gang” wieder viele Drogen mitnehmen, die die Polizei beschlagnahmt hatte. Sie haben alle Polizisten vor Ort getötet, dachten sie zumindest. Ein Polizist konnte sich noch in einem Auto verstecken und konnte alles mithören, was die Gang Bosse sagten; wohin sie die Drogen bringen und wann sie die nächste Lieferung planen. Sie erwähnten auch, sie wollen ”The Bulls” angreifen und ihnen klar machen, wer der Boss in der Stadt ist. Mit den Infos ging der Polizist zu seinem Vorgesetzten und erzählte ihm alles. Der Vorgesetzte sagte danke, ging aber direkt wieder. Der Polizist hatte ein komisches Gefühl bei seinem Vorgesetzten, weil er so locker geantwortet hatte, als wüsste er das schon alles. Am Abend, als der Polizist Feierabend hatte, ging er nach Hause. Als er in seine Wohnung eintreten wollte, war die Tür offen, es war aber niemand drin. Er schaute sich um und fand rein gar nichts. Er dachte, dass er wohl alleine in der Wohnung war, aber da täuschte er sich gewaltig. Es waren noch Gangmitglieder der Street Wolves in der Wohnung. Sie haben Wind bekommen, dass er so viel weiss. Der Polizist sass auf dem Sofa und ahnte nichts, als die zwei verschleierten Gangmitglieder aus dem Schrank kamen. Sie stürmten auf ihn zu, aber zum Glück hatte er noch seine Waffe dabei. Er zog sie schnell und schoss auf eines der Gangmitglieder mit Erfolg. Dieser sank sofort zu Boden. Der zweite hielt an und wollte dem Verwundeten helfen, aber der Polizist traf auch den zweiten. Im Spital starb der erste, den der Polizist angeschossen hatte, aber der zweite überlebte. Der Polizist überbringt diese Nachricht dem Vorgesetzten. Er wollte ihn sofort sehen. Als er in den Verhörraum kam, sahen die beiden sich an, als würden sie sich kennen. Der Vorgesetzte fragte den Polizisten, ob er sie nicht schnell alleine lassen könne, er müsse ihn etwas fragen. Er ging in den Raum nebenan und konnte so hören, was sie sagten. Ich dachte zu mir: ”Was die so Wichtiges zu besprechen haben, dass ich als Polizist nicht dabei sein darf?” Es hörte sich an, als wollte mein Vorgesetzter ihm helfen, wieder hier rauszukommen. Ist mein Vorgesetzter ein Gangmitglied und wollte mich umbringen lassen, weil ich so viel wusste? Aber dann hätte er sie sicher auch vor dem Angriff auf das Drogenlabor gewarnt als alle vor Ort waren. Ich wusste nicht was tun. Zum Polizei Big Boss könnte ich gehen, aber der lacht mich doch nur aus. Ich sagte zu mir selbst: ”Abwarten und Tee trinken.”

Ich entschloss mich dann, doch zum Big Boss zu gehen. Ich schilderte ihm die ganze Geschichte. Wir konnten uns in das System meines Vorgesetzten hacken und seine geheimen Textnachrichten orten. So haben wir herausgefunden, dass er das Kommando gab, mich zu töten. Mir kamen fast die Tränen. Ich hatte immer zu ihm hochgeschaut. Egal. Jetzt mach ich dieses Schwein im Knast fest und die ganze Gang dazu. Ich wurde daraufhin 3 Stufen befördert und hatte den schönsten Job der Welt.