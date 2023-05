Klub der jungen Geschichten Der gefährliche Abstieg Rahel Neuenschwander, Zug, 3. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Alle wussten, was sie zu tun hatten und waren auf ihren Posten verteilt. Maya und Levi waren bereit, um in den Tunnel abzusteigen und Leon und ich standen vor dem Lehrerzimmer wache. Maya flüsterte mir zu: „Yuna, wir sind bereit, zähl von drei runter.“ Ich war unglaublich nervös, Leon neben mir schien genauso nervös zu sein. Ich zählte unsicher von 3 runter: „drei... zwei… eins!“ Maya und Levi stiegen die Leiter hinab in den Tunnel.

Wir hörten, wie die beiden mit langsamen Schritten im Schein der Taschenlampen sich ihren Weg suchten. Das Walkie-Talkie rauschte und es ertönte Mayas stimme: „Alles sicher hier unten, ihr könnt auch runterkommen.“ Leon und ich standen auf, er griff zu den Taschenlampen und gab mir eine. Ich stieg die Leiter runter, an meiner Hose war das Walkie-Talkie angemacht, in der Hand hielt ich die Taschenlampe. Ich kam unten an und hatte wieder festen Boden unter den Füssen. Leon stieg nach mir die Leiter runter und rief mir zu: „Yuna, pass auf, ich schmeiss dir die Taschenlampe runter.“ Ich war überrascht und rief ihm zurück: „Warum?“ Die Taschenlampe kam schon geflogen. Sie prallte auf dem Boden auf. Ich erschrak und machte einen kleinen Hüpfer und plötzlich hörten wir, wie sich ein Gang verschob und sich Steine bewegten.

Als es wieder ruhig war und wir den Schock verdaut hatten, setzte Leon seinen Abstieg in den dunkeln Tunnel unterhalb unserer Schule fort. Eigentlich sollten wir hier Maya und Levi treffen, doch sie waren nicht zu finden, also dachten wir, sie seien bereits vorgegangen. Wir liefen los, geradeaus wie uns Maya es schilderte, doch nach kurzer Zeit kamen wir zu einer Verzweigung. Wir wussten nicht wo durch und riefen über das Walkie-Talkie Maya und Levi an. Maya antwortete, doch wir verstanden nichts, es rauschte nur und wir hatten keine andere Wahl, als uns für eine Richtung zu entscheiden. Wir nahmen die rechte Abzweigung und legten einen Stein in die linke Abzweigung. Der Gang, in dem wir uns befanden, war kalt und nass. Um uns herum war Stein und es tropfte von der Decke runter. Doch wir gaben nicht auf, denn wir waren uns sicher, dass wir dort die Welt der Fabelwesen finden werden.

Umso länger wir diesem Gang ins Innere folgten, umso wärmer wurde es und wir fingen an zu schwitzen. Als wir wieder vor einer Abzweigung standen, nahmen wir dieses Mal den linken Gang und legten in den rechten einen Stein. Das Walkie-Talkie rauschte wieder und wir hörten Levis Stimme. Er schrie um Hilfe, sie waren in Gefahr. Leon versuchte verzweifelt zurückzurufen, doch Levis Stimme verstummte. Wir hatten keinen Empfang mehr. Wir waren verloren in einem Tunell unter unserer Schule, weil wir Fabelwesen suchen wollten. Wir gerieten in Panik und entschlossen uns, zurückzugehen. Doch als wir uns umdrehten, standen wir vor einer kalten schwarzen Gestalt. Sie schwebte leicht über dem Boden. Der ganze Gang wurde kalt und wir gerieten in Panik. Levi schrie: „Lauf!!“ Wir rannten los, so schnell wir konnten, doch die schwarze Gestalt holte Levi ein, ich drehte mich um, um nach Levi zu schauen. Doch alles, was ich noch sah, war, wie die schwarze Gestalt Levi verschluckt. Ich schrie erschrocken auf und rannte weiter. Die schwarze Gestalt holte mich ein, ich schrie und mir wurde schwarz vor Augen.

Als ich wieder mein Bewusstsein erlangte, war mir warm und alles fühlte sich leicht und angenehm an, als würde ich auf einer Wolke schweben. Ich öffnete meine Augen und sah…