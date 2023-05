Klub der jungen Geschichten Der gefährliche Schrank Fatima Hlal, Sursee, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, der seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte. Denn vor langer Zeit gab es einmal ein Mädchen. Ihr Name war Lina. Sie fragte ihre Mutter, ob sie im Keller spielen könnte. Ihre Mutter sagte: «Du darfst nie in den Keller gehen, egal was passieren wird!». Lina sagte: «Okay...». Nachher ging Lina ins Bett. Sie hatte die ganze Nacht nicht schlafen können, denn sie dachte darüber nach, wieso sie nicht in den Keller gehen darf. Am nächsten Tag ging die Mutter zu ihrer Schwester. Lina ging in den Keller. Dort sah sie einen Schrank, der leuchtete. Sie öffnete ihn trotz der Warnungen der Mutter. Etwas zog sie in den Schrank und sie sah sich, wie sie nach 22 Jahren war. Sie war Ärztin geworden und sie machte eine Operation an ihrer Mutter. Die Mutter war sehr stolz auf ihre Tochter und Lina hatte sehr viele Menschen gerettet. Sie wurde sehr berühmt und viele Menschen kamen in ihr Spital, welches sie selber gegründet hatte. Ihre Zeit war vorbei und sie musste zurück aus dem Schrank kommen. Sie war sehr stolz auf sich dass sie eine Ärztin geworden war. Ihre Mutter war zurückgekommen und sie sah ihre Tochter im Keller. Sie sagte: «Ich hab dir doch gesagt, dass du nie in den Keller gehen darfst!». Darauf antwortete Lina: «Mama, ich werde Ärztin werden.». Die Mutter erschrak. Ihre Tochter wird Ärztin! Die Mutter sagte: «Ich bin sehr stolz auf dich. Komm wir machen eine Party.» Die Tochter schüttelte den Kopf: «Nein, ich möchte lernen gehen!». Die Mutter war einverstanden. Sie ging in die Küche und machte einen Milkshake und Waffeln dazu. Sie ging zu ihrer Tochter und sagte: «Gut gemacht.». Lina bedankte sich. Sie lernte weiter. Am nächsten Tag ging Lina in die Schule und die Lehrerin sagte: «Du bist die beste Schülerin in der Schule!». Lina musste vor Freude weinen. Die Lehrerin meinte, dass sie zusätzlich noch 100'000 Fr. bekommt, weil sie die beste Geschichte geschrieben hat. Als Lina das ihrer Mutter erzählte, musste auch ihre Mutter weinen.