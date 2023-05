Klub der jungen Geschichten Der gefährliche Silvester Severin Bernet, Ufhusen, 6 Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Am 30. Dezember ein Tag vor Silvester, die Familie Monar bereitet sich auf den Silvester vor. Sie kauften Champagner und Bier und noch für Nino, leon und Luisa ein bisschen Feuerwerk. Später am Nachmittag stellten sie das Zelt auf für den Abend. Die Mutter backte für den Abend noch ein bis zwei Kuchen. Und die Jungs spielten noch zusammen GTA 5. Luisa half ihrer Mutter die Kuchen zu Backen. Nachher gingen die Jungs nach draussen. Sie wollten nämlich ein bisschen Scooter fahren. Gegen den Mittag machte Marie, die Mutter das Mittagessen bereit. Dann assen sie Spaghetti bolognaise. Dann am Nachmittag rief Marie alle Gäste an, dass sie kommen können. Um halbsechs kamen die ersten Gäste zu Besuch. Nämlich waren es Onkel Marius und seine Frau Mira. Genau um 19:15 Uhr kamen gerade alle Gäste auf einmal. Es waren das Gotti und der Götti von Luisa. Und die Grosseltern von den Kindern und noch viele mehr. Dann später gab es Apéro. Für die Erwachsenen gab es Champagner und Bier, für die Kinder Cola oder Rimuss. Dann sagte Leon zu Nino und Paul: “Wir haben noch Feuerwerk. Wollen wir ein bisschen etwas anzünden. Wir haben Raketen und Ladykracher und noch und noch etwas Härteres, nämlich zwei Packungen Böller”. Dann sagte Nino:” Ja ok, aber die Raketen erst am Abend”. Dann 21:45 Uhr assen alle zusammen drinnen, Es gab Hack braten mit Kartofelstock. Nach dem Essen gingen die Kinder nach draussen und die Eltern redeten auch draussen miteinander. Dann sagte Nino:” Komm wir holen die Raketen und den Rest”.Dann Mischte sich Luisa ein und sagte:”Nein! Die Raketen erst um 0 Uhr”.”Aber jetzt zünden wir die Böller an”, sagte Leon. Werend dem die Kinder Feuerwerk anzündeten, machten die Eltern den Countdown an für das neue Jahr. Aber plötzlich kamen die Nachrichten und sie sahen, dass zwei Leute in der Ortschaft, wo sie leben, gestorben sind. Nämlich haben vier Jugendliche, die Betrunken sind, auf zwei Leute Feuerwerk geschmissen. Dann rief die Mutter die Kinder rein, dass sie noch den Rest anzünden sollen und dann reinkommen und drinbleiben. Zwei Minuten vor zwölf Uhr machten sich alle bereit zum Anstossen. Dreissig Sekunden vor zwölf Uhr knallte es sehr laut. Dann genau um zwölf Uhr spürten sie eine warme Luft und plötzlich passierte es, das Haus von ihnen brannte. Nachher riefen alle Eltern: “Raus hier, aber schnell!” Draussen waren alle schockiert. Während des Wartens kam die Feuerwehr und konnte das Feuer nach fünf Minuten löschen. Am nächsten Tag hatten sie Glück, dass der obere Stock nicht verbrannt war. Später kam die gute Nachricht: alle, die an der Party waren, legten Geld zusammen und bezahlten die Schäden. Nach drei Monaten war die Familie Monar wieder glücklich.