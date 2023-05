Klub der jungen Geschichten Der geheime Gang Lisa Müller, Unterägeri, 5. Primar

(chm)

„Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.“

Ich ging mit wackeligen Beinen auf den Schrank zu. Inzwischen zitterte ich so sehr, dass die Taschenlampe in meinen Händen flackerte. Das machte die Sache nur noch gruseliger. Auf einmal fühlte sich mein rechter Fuss ganz kalt und nass an. Ich guckte runter. Meine gelb-grün geringelte Socke war klitschnass. Auch das noch! Ich stand in einer Pfütze und blickte runter. Ein Gesicht mit tiefgrünen Augen und roten schulterlangen Locken guckte mir entgegen. Mittlerweile war ich beim Schrank angelangt. Meine Hand umklammerte den Griff, doch bevor ich den Schrank öffnete, ging die Tür wie von selbst auf. Mein Herz pochte noch schneller als zuvor, obwohl es vorher schon wie verrückt geklopft hatte. Ich versteckte mich schnell hinter ein paar alten Möbeln. Auf der Wand hinter mir war Schimmel, und vor mir war der muffige Sessel meines Uropas. Es roch abscheulich. Eine Gestalt mit einer Taschenlampe und einem grossen Sack stieg aus dem Schrank. Wenn ich jetzt einen Mucks machte, war ich verloren. Die Person war mit schnellen Schritten die Treppe hochgegangen, während ich noch hinter dem Sessel kauerte. Jedoch ich war völlig fertig! Es hatte mir schon gereicht, dass ich um halb drei in der Nacht aufgewacht war, weil ich Geräusche aus dem Keller gehört hatte. Ich stand langsam auf und machte den Schrank auf. Das Licht meiner Taschenlampe wurde von der Dunkelheit verschluckt. Vor mir erstreckte sich ein langer Gang. Ich nahm all meinen Mut zusammen und lief den Gang entlang, der um eine Ecke herumführte. Der Lichtstrahl meiner Taschenlampe traf eine Tür. Ich war am Ende des Gangs angekommen. Ich stiess die Tür auf und stieg aus einem Schrank raus. Ich war mitten in der Bank MoneySafe. (So hiess die Bank). Das war das „Nachbargebäude“ von uns. Plötzlich machte es „klick-klick-klick“ in meinem Kopf. Alle Puzzleteile setzten sich zusammen. Die unbekannte Person musste ein Bankräuber sein, der über den Gang und unser Haus geflüchtet war! Ich rannte, so schnell ich konnte, wieder in unsere Wohnung und suchte sie ab. Nichts. Dieser Unbekannte war wie vom Erdboden verschluckt. Meine Familienmitglieder lagen friedlich in ihren Betten. Und das wollte ich auch tun! Ich schlief ein, bevor mein Kopf das Kissen berührte. „Piep, piep, piep!“, Vogelgezwitscher weckte mich am nächsten Morgen. Warme Sonnenstrahlen berührten mein Gesicht. War vielleicht doch alles ein Traum gewesen? Ich stand auf und trat auf etwas leicht Feuchtes. Es war meine rechte, gelb-grün geringelte Socke. Na toll, bis eben war ich total ruhig – und jetzt rannte ich voller Panik in die Küche, in der meine Mutter gerade Frühstück machte. Sie war gut gelaunt und bemerkte meine Nervosität nicht im Geringsten. „Na, gut geschlafen?“, fragte sie. „Ja“, antwortete ich unsicher. Sie hatte von dem, was passiert war offenbar nichts mitbekommen. „Hol mir bitte die Erdbeermarmelade aus der Vorratskammer, Schatz!“, rief Mama mir nach, als ich in mein Zimmer verschwinden wollte. Ich ging seufzend in die Vorratskammer. Sie war ziemlich gross, weshalb ich die Marmelade nicht gleich finden konnte. „Wo ist sie denn?“, fragte ich verärgert und bemerkte ganz hinten einen Karton. „Also, wenn du da nicht bist…“, drohte ich der Marmelade und öffnete den Karton. Sie war auch nicht da drin, was mir aber in diesem Moment ziemlich egal war. Dort drin war ein Sack mit Geld, eine schwarze Maske und – eine echte Pistole. Ich nahm sie in die Hand. Sie fühlte sich kalt und glatt an. Bis auf … tiefe Kratzer. Doch bei genauem Hinsehen fiel ich fast in Ohnmacht! Auf der Pistole war der Name Stefan Winkler eingraviert. – Der Name meines Vaters…

Emelie blinzelt. Sie hat gerade wieder ein Buch fertig geschrieben, das bestimmt sehr erfolgreich werden wird. Sie nimmt die Hände von der Tastatur, lehnt sich zurück und schaut in den Spiegel. Unter ihren tiefgrünen Augen hat sie dunkle Augenringe. Ihre roten Locken fallen ihr ins Gesicht. Sie hat bis tief in die Nacht an ihrer Geschichte gearbeitet. Sie lässt ihren Blick durch das Zimmer schweifen. Es hängt voller Bilder mit Personen. Unter jedem Bild hängt ein Namensschild. Ihr Blick bleibt am Bild ihres verstorbenen Vaters hängen, das ein ganz besonderes Namensschild hat: Eine schwarz-lackierte Pistole, mit vielen Kratzern und der Gravur „Stefan Winkler“. Das Namensschild glänzt im Mondlicht, das durchs Fenster kommt, als wäre es frisch poliert. Emelie blickt mit Tränen in den Augen auf ihren Text. Es hat gut getan die Geschichte über ihren Vater aufzuschreiben und so die traurigen Erinnerungen, die sie an ihn hat, ein bisschen zu verarbeiten.