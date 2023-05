Klub der jungen Geschichten Der geheime Garten Mathilda Amgwerd, Emmenbrücke, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Äh, falsch, mein Freund Chepri war auch da. Ich fragte ihn, ob er sich auch die Füsse abgeputzt hatte, bevor er sich auf meinen Kopf setzte. Denn schmutzige Flohfüsse konnte Ich nicht brauchen! Chepri stöhnte und sagte: «Ja. Aber wollen wir nicht lieber herausfinden, was das für ein Licht ist?» «Klar», sagte ich. Also gingen wir zu dem Schrank. Als wir beim Schrank waren, gingen wir hinein. Da rief Chepri von meinem Kopf: «Salvador, dort ist eine Öffnung! Mach sie schnell auf.» «Wie denn?», fragte ich. «Na mit deiner Pfote. Du bist doch ein grosser Kater!», sagte Chepri. Also machte ich die Tür auf. Hinter der Schranktür war ein Gang. Wir gingen langsam hinein. Als wir ungefähr in der Mitte waren, kam uns ein andere Samtpfote entgegen. Ich fauchte ihn an. Es war Aragon, der Kater von nebenan. Er stürzte sich auf uns. Wir rollten ein Stück in den Gang, während wir immer noch laut fauchten! Wir wunderten uns sehr, als wir uns plötzlich ableckten und uns aneinander kuschelten. Auch Chepri wunderte sich sehr über uns! Er fragte uns schnurrend, was wir in dem Gag machen. Ich erzählte ihm, dass wir in den Keller gegangen waren und wie wir den Schrank aufgemacht hatten. Da fiel uns auf, dass wir gar nicht mehr im Gang waren! Wir standen in einem Garten! Ich sagte: «Hier war Ich noch nie.» Chepri und Aragon waren auch noch nie in diesem Garten gewesen. Da kam etwas an uns vorbei, so schnell, dass niemand wusste, wer das war. Da kam es schon wieder an uns vorbei. Dieses Mal hielt es an. Es war eine Schildkröte! Die Schildröte fragte mit hoher Stimme: «Hallo, wer seid ihr?» Wir brauchten eine Weile, bis wir wieder sprechen konnten. «Ähh hallo. Ich heisse Salvador und das sind meine Freunde Chepri und Aragon», antwortete ich verwirrt. Chepri meinte verwundert: «Seit wann ist er dein Freund?» Ich erwiderte: «Schon seit immer. Das weisst du doch.» «Du hast dich doch erst gerade auf ihn gestürzt!» «Wirklich?», fragte ich überrascht. Da sagte die Schildkröte: «Ich heisse Slou. Und alle, die hierher kommen sind plötzlich ganz anders! «Ihr», sagte sie und schaute mich und Aragon an, «ihr habt oft Streit. Doch hier schmust ihr, als hättet ihr nie etwas anderes getan. Und Ich bin eine schnelle Schildkröte.» Wir wollten wissen, wieso das so ist? «Ich weiss es nicht», sagte Slou. Uns gefiel es Im Geheimen Garten. So sehr, dass wir jeden Tag herkamen. An einem verregneten Samstag sagte Slou etwas, was wir nicht glauben konnten. Sie wollte aus dem Geheimen Garten, weil sie herausfinden wollte, wie es ist, langsam zu sein. Wir sagten: «Aber wo willst du denn hin?» «Ich möchte in einen normalen Garten.» «Du kannst zu uns kommen und in unserem Garten wohnen.» Sie sagte sehr gerne und kam also zu uns in den Garten.

Mathilda Amgwerd, Klasse 5b

Schulhaus Sprengi

Erlenstrase 1

6020 Emmenbrücke