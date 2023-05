Klub der jungen Geschichten Der geheime Keller Silvan Good, Knutwil, 6. Primar

(chm)

Wir waren sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Es war Montag. Tim, Nino und ich sassen in unserem Baumhaus, wir hatten Monate an dem Plan getüftelt. Jeder sass da und schwieg. Diese verdammte Nachbarin - sie hat gesehen wie wir einen Gang vom Gartenschuppen zu diesem geheimnisvollen Keller gemacht haben! Der war jetzt entdeckt.

Den Keller haben wir einmal gefunden, als wir Fidos Knochen ausgraben mussten. «Da unten», sagte Nino, der Klügste von uns dreien in einem tiefen Ton, «müssen wir Fallen stellen». Er hatte meist gute Ideen, aber Fallen!? Nino holte ein Blatt Papier aus dem rechten Schrank, der voll war mit Kritzeleien von dem Plan der leider nicht aufgegangen ist. «Wir machen es so, diese Falle mit dem Stolperdraht, packen wir an eine dunkle Stelle, dann den Eimer mit dem Tapetenkleister, der muss direkt über den Haupteingang». Tim steht bei unserem Hauptraum und macht gespenstische Geräusche. Nino bereitet die Lautsprecher vor, von denen aus Tim die gespenstischen Geräusche macht. Ich erledige noch einige andere Dinge. «Also los!» sagte ich. Während die anderen die Sachen machten ging ich zur Nachbarin. Nachdem ich bei ihr geklingelt hatte, um ihr zu erklären, dass unser Rasenmäher kaputt war, merkte ich, dass meine Nachbarin eigentlich richtig nett war. Doch jetzt steht sie schon vor dem Geräteschuppen. «Na zeig mal her das Ding», sagte Frau Meinrad. Doch als sie erstmal im Schuppen war, waren da grosse Erdhaufen, die ihr zu schaffen machten. «Irgendwo dahinten», sagte Tim, als er noch schnell den Geheimgang schloss. Doch als sie bemerkte, dass die Gerätschaft gar nicht kaputt war, fragte sie, ob das der richtige Grasmäher war. Doch dann sagte ich: «Kommen sie bitte hinter mir nach.» Als wir nach einiger Zeit im geheimen Keller waren, schrie ich; «Tim komme mal, wir müssen die Fallen abbauen, denn die alte Frau könnte eine Hilfe sein». Die Fallen waren schnell abgebaut. Wir hatten Frau Meinrad in unser Boot geholt. Denn sie hatte Lust, mit uns dreien irgendetwas zu erforschen. In unserem jetzigen Lager gab es nicht viel - drei Taschenlampen, die Lautsprecheranlage und ein Kellerfenster. Das Lager war weit hinten im Keller. Wir denken, das war ein Keller aus dem 2 Weltkrieg. Doch einige Tage später waren wir weit vorgedrungen. Ein Plan und eine gute Lampe gab es auch schon.

Es warten sicher noch viele Abenteuer darauf entdecken zu werden.