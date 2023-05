Klub der jungen Geschichten Der geheime Schrank im Keller Helena Stankovic, 6. Primar

(chm)

Ich war in einer normalen Familie aufgewachsen, dachte ich am Anfang. Doch mit der Zeit kamen mir meine Eltern und Geschwister sehr merkwürdig vor, als wüssten sie etwas, was ich nicht weiss. Vielleicht bin ich gar nicht die richtige Tochter. Vielleicht haben sie ein dunkles Geheimnis. Aber wieso würden sie es mir nicht sagen? Sie wollten nicht über meine Geburt reden, wenn ich sie über meine Geburt fragte. Einmal in der Nacht hörte ich was unten im Keller. Ich fragte mich, was das gewesen war. Ich machte mich auf dem Weg nach unten. Plötzlich packte mich jemand an meinem Arm… Es war mein Vater. Er schrie mich an und sagte:,, Was suchst du bitte da unten? Haben wir dir nie beigebracht das du nicht nach unten darfst?’’ ,, Doch schon, aber...’’ ,, Es gibt kein aber!! Verstanden? Wenn ich dich nochmals erwische dann wird es gar nicht gut für dich.’’ Ich hatte Angst, ich ging schnell in mein Zimmer. Meine Augen waren voller Tränen. Am nächsten Morgen wachte ich auf, meine Eltern waren nicht zuhause, also machte ich mich auf dem Weg zum Keller. Ich konnte sonst nicht aufhören mir Gedanken zu machen. Ich dachte mir, ich habe ja genug Zeit, meine Eltern sind ja eh Weg. Ich ging langsam runter plötzlich schien mich was Goldiges an. Ich sah ein Haufen voller alter Zeitung. Ich nahm einer dieser alten Zeitungen. Es war ein vermisstes Mädchen. ,, Bin ich das? Nein Angi, das bist du nicht’’, sagte ich mir die ganze Zeit. Einiger Zeit später schien mich wieder was Goldiges an, als würde es mir ein Zeichen geben. Ich ignorierte es, weil die Zeitung mich beschäftigt hat. Das goldige Schimmern hörte auf. Als ich wieder nach oben gehen wollte, schimmerte mich wieder das goldige Zeug an. Es war ein goldiger Schrank. Der Schrank war sehr alt und voller Staub. Ich ging langsam zu dem goldigen Schrank zu und wollte in aufmachen doch dann… Sofia hörte auf zu lesen. ,,Danke fürs Zuhören, das war’s mit meinem Buchvortrag, ich hoffe es hat euch gefallen. ,,Danke Sofia für deinen Buchvortrag, hat jemand noch eine Frage oder sonst was Sofia mitzuteilen? ’’ sagte die Lehrerin. ,, Ja Matilda?’’ ,, Was war eigentlich im Schrank drinnen?’’ ,, Das werde ich auch nicht beantworten, weil ihr das selbst lesen müsst’’, antwortet Sofia. ,, So das war’s für heute jetzt machen wir eine Pause und dann machen wir weiter mit Mathe’’, sagte die Lehrerin.