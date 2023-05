Klub der jungen Geschichten Der geheime Schrank Aksinya Nesterova, Walchwil, 3./4. Klasse

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete vorsichtig den Schrank. Dann sah ich etwas Unvorstellbares! Da war ein Portal. «Nie im Leben gehe ich da rein!», dachte sich Lisa. Ich schloss den Schrank und ging schlafen, weil es war schon 23.55 Uhr. Ich hatte einen sehr schlechten Traum. Als ich aufwachte dachte ich, dass das alles ein Traum gewesen wäre. Aber ich wusste es nicht. Nach der Schulte wollte ich schauen gehen. In der Schule war es viel langweiliger als sonst. Es fühlte sich an, als wäre eine Stunde zehn Stunden. Als die Schule endlich vorbei war, ging ich nach Hause. Als ich Zuhause angekommen war, fragte mich meine Oma ob ich etwas essen wollte. Ich sagte, dass ich keinen Hungerhätte und dann ging ich in den Keller. Im Keller war es stockdunkel und das Licht ging nicht. Aber es war ja kein Problem, weil der Schrank leuchtete. Plötzlich machte der Schrank wieder komische Geräusche. Ich hatte Angst, vielleicht war es wirklich wahr. Ich ging näher ran und dann passierte es. Ich stolperte und fiel in den Schrank und gleichzeitig ins Portal. Es teleportierte mich irgendwo hin. Ich hatte sehr Angst. Irgendwie bin ich in Ohnmacht gefallen. Als eine schöne Stimme meinen Namen rief, bin ich aufgewacht. Das war eine Frau. Sie sah ähnlich aus wie ich. Sie hatte auch grüne Augen und orange, gewellte Haare. Sie hat gesagt: «Hallo Lisa, hab keine Angst du bist hier sicher. Du bist in einer geheimen und magischen Schule. Hier können alle sprechen und wir alle haben gemeinsam Unterricht. Du bist eine Auserwählte.» Dann habe ich gefragt: «Woher wissen Sie meinen Namen? Wieso sehen sie mir ähnlich? Wie heissen sie? Wie bin ich hierhergekommen?» Ich hatte noch viele Fragen im Kopf. Aber ich habe nicht alle gefragt. Die Frau antwortete: «Ich heisse Sonja. Ich bin die Direktorin der Schule. Die Antworten deiner anderen Fragen wirst du sicherlich bald bekommen.» Ich starrte sie mit verblüfften Augen an. Ich fragte noch einmal: «Wie weiss ich die Antwort auf meine Fragen?» Ich wusste, dass es eine blöde Frage war und dass mir Sonja nicht antworten würde. Erstaunlicherweise antwortete mir Sonja: «In dem du mit mir mitkommst und ich dir die ganze Schule der magischen Tiere zeige.» Natürlich bin ich mitgegangen. Ich dachte mir: «Lieber erforsche ich die Schule, als das ich bei meiner gemeinen Oma Zuhause bin!» Sonja zeigte mir die Schule, die Krankenstation, den Essenssaal, das Meer und mein Zimmer. Es war jetzt Abend auf der Insel und es gab bald Abendessen. Das Essen war sehr fein. Ich musste jetzt in mein Zimmer gehen und schlafen. Am nächsten morgen war ich sehr aufgeregt. Ich sollte in die Schule gehen. Nach dem Frühstück bin ich sofort gegangen. Alle haben sich vorgestellt. In meiner Klasse war eine Katze namens Sisi, ein Hamster namens Max, ein Elch namens Sven, ein Stinktier namens Cloé und ein Küken namens Schakipio. Nachdem ich mich vorgestellt habe und meinen Namen sagte, starrten mich alle ganz verblüfft an. In der Pause fragte ich Schakipio wieso mich alle anstarrten. Er antwortete: «Du bist doch Lisa, die Tochter der Direktorin.» Ich glaubte meinen Ohren nicht, was ich gerade gehört hatte. Ich beeilte mich nach der Pause zur Direktorin und fragte sie: «Bist du meine Mutter?» Sonja antwortete: «Ja, ich konnte nicht anders.. Es tut mir sehr leid, dass du bei deiner Oma bleiben musstest.» Ich umarmte meine Mutter und verzieh ihr sofort. Meine Mutter sagte mir dann noch: «Wenn ich alt bin, bist du irgendwann einmal die Direktorin dieser wunderbaren Schule.»