Klub der jungen Geschichten Der geheime Spielplatz Finn Gedai, Ebikon, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete ihn und erschrak! “Das ist ja ein Spielplatz!” Dort war ein Kind. Es war ganz alleine am Spielen. Plötzlich drehte es sich um! Ich erschrak und rannte aus dem Keller. Am nächsten Tag ging ich in den Keller. Doch als ich den Schrank öffnete war keine Spur vom Spielplatz oder vom Kind. Enttäuscht ging ich aus dem Keller raus. In der Nacht ging ich auf das WC als ich aus dem Keller Geräusche hörte. Ich ging hinunter und ging zum Schrank und öffnete ihn. Der Spielplatz war wieder da. Doch zu meinem Staunen war dort kein Kind. Es war ein Monster ein schwarzes Biest. Es drehte sich um rannte zu mir und schnappte mich. Plötzlich wachte ich auf. Ich lag im Bett. As Ich war froh, dass es nur ein Traum war. Ich zog mich an und ging in die Küche. Das Frühstück lag schon auf dem Tisch. Ich schaltete das Radio an und ass. Das Radio berichtete. “Seit einer Woche wird ein kleiner Junge namens Tommy vermisst. Falls sie ihn gesehen haben, rufen sie die Polizei. Jeder Hinweis hilft. Fortsetzung folgt...