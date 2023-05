Klub der jungen Geschichten Der geheime Stinkegang Nelia Lustenberger, Malters, 5. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Die etwa um die 60-jährige Frau stand auf und umarmte mich. als sie mich wieder los liess, war ich hoch rot im Gesicht, denn

1. Es liefen gerade andere Schüler an mir vorbei und kicherten.

2. Die alte Frau hatte sehr viel Kraft und hatte mich fast erdrückt.

Doch plötzlich erstarrte sie, hinter mir schien etwas zu sein. Als ich mich umdrehte, sah ich noch, wie ein Mann mit einer Maske vor dem Gesicht aus dem Supermarkt sprintete. Der Mann stieg in den schwarzen Porsche und fuhr brausend davon. Mein Herz klopfte schnell und ich versuchte verzweifelt mir das Kennzeichen zu merken. Aber es schien ein sehr erfahrener Einbrecher zu sein, denn das Kennzeichen war abgedeckt. Plötzlich riss mich die Stimme des Verkäufers aus den Gedanken: «Der Einbrecher hat die ganze Kasse ausgeraubt. Haltet ihn!» Also ich sag euch, dieser Verkäufer war nicht mehr ganz bei Verstand, denn das Auto war längst weg.

«Sooooo alle hinsetzen!», schrie die Lehrerin. Alle Kinder setzten sich gehorsam hin, ausser ich. Maximilian Zack. Sie schrie abermals: «Hinsetzen!» Ich setzte mich brav hin, doch in diesem Moment sah ich das mehlartige Pulver unter der Wandtafel. Ich dachte: «Das ist Mehl und zwar genau das vom Supermarkt.» Die Lehrerin sagte «So bis um sechs müsst ihr diese Rechnung an der Wandtafel gelöst haben». Sie schritt durch die Tür und schloss ab. Maxes Schulzimmer war ein ehemaliges Gefängnis. Es war düster und der ganze Raum wurde mit einer einzigen Glühbirne beleuchtet. Die Fenster waren mit Gitterstäben abgedichtet und es roch muffig. Alle starrten zur Tür, doch keine Frau Penne. Maxe erwachte als erster wieder aus der Stare. Er lief zur Wandtafel und rüttelte daran. Nichts geschah. Doch plötzlich erkannte er ein dünnes Drahtseil, das zur Decke führte. Dort erkannte man im schummrigen Licht ein vager Umriss einer Luke. Maxe zog an dem Seil und die Luke krachte nach unten. Die Klasse schreckte hoch. Aus der Luke fiel eine Strickleiter. Sofort krabbelte Maxe daran hoch. Anton, Suse, Elinor und Felix krabbelten zögernd hinterher. «Maaaxxxeee», lispelte Felix. Doch Maxe antwortete nicht. Sie waren in einem leeren Raum voller Staub. Am Ende des Raumes führte eine Art Rutschbahn in die Tiefe. Maxe hatte gefragt wer als erstes rutschen will. Sofort schoss Antons Hand in die Luft. Er lief zur Rutsche, dann war nur noch Geschrei und danach ein Platsch zu hören. Sofort rutschte Maxe hinterher.

Als Maxe unten ankam, kam Anton keuchend aus der braun stinkenden Brühe. Er liess sich erschöpft auf den erdigen Boden sinken. Plötzlich sah Maxe einen schmalen Lichtstrahl. Sie warteten noch bis die anderen unten ankamen. Dann quetschten sie sich durch den Spalt nach draussen. Als sie draussen waren, stand mit dem Rücken zu ihnen ein grosser Mann der wahrscheinlich den Laden ausgeraubt hatte. Schnell gingen sie zurück zu der Höhle, in der Maxe einen höllischen Gestank in die Nase trat. Sofort holte er das Handy aus der Hosentasche und tippte die Nummer der Polizei ein. Die war in Kürze den steilen Hügel raufgefahren und nahm den Mann fest. Die Kinder wurden abgeholt, bekamen noch einen Dank von der Polizei und je 200 Franken Belohnung, denn der Räuber suchten sie schon seit über zwei Jahre.